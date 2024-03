Bar do Fofinho atrai fãs de todos os gêneros musicais

ANDRADINA – Demonstrando que quer ser um espaço que respeita todos os gostos por gêneros musicais variados, o Bar do Fofinho, localizado na rua Benjamin Constant, próximo do cruzamento com a rua Ceará, bairro Rodoviária, promoveu na última quinta-feira (14), sensacional apresentação com a dupla Lucas & André, atraindo grande número de fãs da música sertaneja e de quebra ainda pode apreciar uma boa cerveja gelada, sucos, refrigerantes e porções de frango frito.

Para os amantes de uma boa música sertaneja, Lucas & André, com 18 anos de estrada em Andradina e região, foi muito bem, cantando músicas de grandes sucessos no repertório nacional. Quando a dupla começou a cantar os clássicos sertanejos, o público foi ao delírio. Boate Azul foi uma delas, mas foram quase uma dezena de músicas boas e outro tanto variado.

Também, recentemente, a reportagem foi convidada para comparecer ao mesmo local quando se apresentava um grupo de pagode e reuniu também um bom público. Por coincidência, o mesmo grupo de pagode estava na plateia quando da apresentação da dupla sertaneja, mostrando que o povo brasileiro é bastante eclético quanto ao gosto musical.

Bar do fofinho só prova que, quando o comerciante quer fazer bem feito, acaba atraindo um bom público para seu estabelecimento comercial. Basta querer fazer.