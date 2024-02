Dona Severina comemora 80 anos ao lado de 8 filhos, 16 netos, 24 bisnetos e 3 tataranetos

ANDRADINA – Uma das pioneiras e mais antiga moradora do bairro Pereira Jordão, a senhora Severina dos Santos, comemorou em grande estilo seus incríveis 80 anos, mesmo sendo uma festa surpresa preparada por seus filhos, filhas, netos, noras e genro, realizada em um clube em seu próprio bairro. A festança rolou o dia inteiro e ela amou a surpresa.

FAMÍLIA GRANDE

No evento, além dos convidados estritamente selecionados, estiveram presentes parte dos 8 filhos, 16 netos, 24 bisnetos e 3 tataranetos, além de outros três que estão a caminho com a gestação das mamães em fase intermediária, fazendo com que aumente ainda mais a numerosa família e provocando maior felicidade na aniversariante, que disse gostar de estar rodeada de seus parentes.

AMIGA DE LONGA DATA

Dona Severina fez parte da infância do repórter Manoel Messias (Mil Notícias), quando a família dele, recém chegada do nordeste, fixaram residência muito próximo dela, cerca de 150 metros e, devido as poucas casas que existiam no bairro, ele passou a fazer parte da vida dela e dos filhos, principalmente o Zezão (ex-goleiro) e o técnico em eletrônica Nilson, o “Preto”, com quem jogou futebol na adolescência e juventude.

A vida dessas famílias não foi fácil, mas dona Severina, assim como a maioria das mães daquela época, lutou bravamente para cuidar de seus filhos e dar a ele o mínimo de dignidade possível e com certeza ela foi uma vencedora, pois todos seus filhos cresceram e se multiplicaram.

Por isso o repórter Manoel Messias fez questão de estar nessa festa registrando os melhores momentos para eternizar tudo de bom do que aconteceu. Afinal, chegar aos 80 anos não é para todos e somente para os escolhidos por Deus.