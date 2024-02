Santo Antônio é campeão do Futsal de Férias ao vencer o Taurus por 3 a 2

ANDRADINA – Foi suado, foi difícil, mas foi compensador: o Santo Antônio é o grande campeão do Futsal de Férias 2024, ao derrotar por 3 a 2 o jovem time do Taurus, em partida válida pela final da competição realizada na noite de sexta-feira (02), no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final.

Além do troféu de campeão, o Santo Antônio foi premiado com um cheque no valor de R$ 3 mil; o vice-campeão Taurus levou troféu e cheque no valor de R$ 1 mil; o terceiro colocado Juventude/Skina Brasil levou troféu e cheque no valor de R$ 500,00.

ARTILHEIRO

O artilheiro do Futsal de Férias 2024, também campeão da competição, foi o atacante Flávio Henrique de Souza, o “Puff”, com 9 gols.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa do campeonato foi do time Juventude/Skina Brasil, com apenas 10 gols sofridos, levando ainda cheque no valor de R$ 250,00.

ATLETA REVELAÇÃO

O jogador revelação do campeonato, que encantou o público presente em todos os jogos foi Kauan, do Taurus. Outros dois “meninos”: Samuelzinho e Antônio ‘Jabá’ também caíram nas graças do público.

Além do próprio Kauan, o Taurus trouxe ainda pelo menos três jogadores que foram revelações e prometem dar muita alegria para o futebol andradinense. São os elétricos Samuelzinho e Antônio ‘Jabá’ e o excelente goleiro Iago Marin, um dos responsáveis por fazer com quer a equipe chegasse até à final com grandes defesas durante a competição. Os três devem ser sondados por equipes de ponta e caberá ao carismático treinador “Coquim Zica Memo” convece-los a ficar nesse projeto já vencedor do Taurus.

O JOGO

Uma grande parte da torcida do Santo Antônio achou que seria uma partida “fácil” contra o Taurus, já que o elenco dessa equipe é formado por muitos garotos, alguns deles que mal completaram 18 anos. Ledo engano.

O jogo foi super difícil, tendo o Taurus até saído na frente e saiu no primeiro tempo com a vitória parcial por 1 a 0.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Porém, como equipe pequena e agravada pela expulsão de dois jogadores na partida anterior válida pela fase semifinal, o Taurus não aguentou o ritmo eletrisante e deu uma cansada. O Santo Antônio, já experiente em decisões e com um elenco recheado de outro time no banco, alguns deles tão craques como os que entram atuando, reverteu o placar e passou a dominar as ações, chegando a 3 a 1 no segundo tempo.

Porém, os meninos do Taurus deram a alma em quadra faltando alguns minutos finais e ainda foram presenteados pela garra e determinação, assinalando mais um gol. Porém, pela “falta de pernas”, literalmente, não conseguiu marcar o gol de empate para tentar decidir nas penalidades.

Com o tempo esgotado e o apito final dos ótimos juízes de Jales/SP, sobrou para o campeão Santo Antônio e sua ruidosa torcida gritar é campeão, e aos meninos do Taurus o consolo de que realizaram um grande campeonato.

Alguns deles devem ser convidados para atuarem em outras equipes melhor estruturadas da cidade. Não que o Taurus não tenha feito isso, dentro de seus limites fez sim, mas se sabe que outras equipes investem alto nos campeonatos municipais, quer seja no futebol de campo ou no futsal.

QUADRA BOA, TELHADO FURADO

O alto investimento para execução de melhorias na quadra do Ginásio Agenor Francisco da Cunha não conseguiu resolver ainda o problema crônico das goteiras quando da ocorrência de chuvas. Foi assim também na final quando choveu nem tão forte assim momentos antes de iniciar a grande final. As goteiras deixaram a quadra molhada e muitos dos atletas estavam escorregando, e ficarem sujeitos aos perigos de contusões.

Investimento foi de R$ 531.114,33 (quinhentos e trinta e um mil, cento e quatorze Reais e trinta e três centavos), de recursos do Programa 100% Esportes Para Todos, do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida de R$ 121.176,00 (cento e vinte um mil, cento e setenta e seis Reais) de recursos próprios da prefeitura. O ponto alto do investimento foi a colocação de uma cobertura de vinil emborrachado na quadra, padrão internacional.

CRONÔMETRO APAGOU

Para complicar ainda mais, porém, não tirou o brilho da final, o cronômetro que seria usado na final do Futsal de Férias simplesmente pifou. Não teve quem fizesse ele “reviver” e, depois de inúmeras tentativas, o quarteto que dirigiu a final (dois juízes e dois mesários, com anotador e cronometrista), decidiram por usar um cronômetro de mão, sem maiores problemas nesse caso para o sucesso do grande espetáculo.

MIL NOTICIAS

Para ver outras fotos, clique no link abaixo:

https://www.andradina.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-fotos/708/final-do-futsal-de-ferias-2024