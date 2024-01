Pumas/Porto vence o ATC Sucos Life na abertura do Futsal de Férias 2024

ANDRADINA – A equipe do Pumas/Porto aprontou uma daquelas surpresas agradáveis na estreia do Futsal de Férias 2024, ao derrotar a forte equipe do ATC/Sucos Life por 2 a 0 em partida realizada na noite de sexta-feira (05), no ginásio “Dr. Antônio Fernandes de Oliveira”, popular “Curiango” (anexo ao estádio municipal pela rua Bandeirantes). Esses resultados improváveis dá um brilho extra à competição, pois o vitorioso sai com moral desse difícil confronto e o perdedor quer provar que é um dos candidatos ao título do certame, que neste ano tem a participação de 20 equipes divididas em 4 grupos, com cinco times em cada grupo.

O JOGO

A noite não foi das melhores para o time do ATC/Sucos Life, que atuou sem os reforços de fora e sem o treinador que há anos o acompanhava. O time demorou para encaixar o jogo e isso acabou irritando quem estava atuando, ou entrou no decorrer da partida. Era visível a falta do comandante antigo. Mesmo assim, o site deseja sorte aos que assumiram o time esse ano, afinal, tem peças que podem fazer a diferença.

Para piorar a situação, os dois gols do time do Pumas/Porto nasceu de erros individuais de um mesmo jogador do Sucos Life. O primeiro deles por prender demais a bola em sua própria área e o adversário conseguir toma-la e fazer a abertura no placar.

Depois de sofrer o primeiro gol, o ATC/Sucos Life conseguiu criar jogadas que levaram perigo ao adversário, porém, o excesso de preciosismo e o goleiro do Pumas evitaram que se conseguisse o gol de empate.

Como castigo, mais uma vez o mesmo jogador da falha do primeiro gol prendeu demais a bola no ataque e acabou perdendo a jogada, fazendo com que o Pumas/Porto armasse o contraataque e chegasse ao segundo gol. Foi um balde de agua fria nas pretensões do Sucos Life.

Depois desse lance pouca coisa mudou, tempo o Sucos Life tentado chegar a pelo menos um gol e o Pumas/Porto se defendendo muito bem. Então só restaram aos árbitros Ademir Maia, o “Miau” e Paulo César, o “Paulinho”, obedeceram os mesários Mérice Fernanda, nas anotações e Carlito Lopes na cronometragem, a encerrarem o confronto. Esse ano o futsal promete grandes emoções.

PRÓXIMA RODADA

Nesta segunda-feira (08), a partir das 19h15, também no hginásio Curiango, será realizada a segunda rodada da competição, conforme segue:

19h15 – Juventude/Skina Brasil X Unidos Somos Um

20h15 – Estoril X União São João

21h15 – Hermanos F. C. X Multifarma/Boca Junior

