Castilho realiza força tarefa de panfletagem, orientações e limpeza no Porto Independência

CASTILHO – O Governo de Castilho realizou uma força tarefa nesta terça-feira,28, pelo bairro Porto Independência visando limpeza do local e conscientização junto aos moradores.

Esta força tarefa uniu esforços da Secretaria de Obras, Brigada Municipal, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde. O trabalho foi em apoio ao setor de fiscalização e do Código de Postura do município.

Durante as ações o grupo realizou panfletagem nos ranchos daquela região com orientações sobre danos causados pelas queimadas e entulhos nas vias. Também foi explicado aos moradores sobre as conseqüências desses atos, como evitar, como denunciar e quais os telefones de acionamentos dos órgãos responsáveis no combate as queimadas ilegais.

Enquanto os agentes dos setores envolvidos entregavam panfletos casa a casa, a secretaria de Obras realizava a limpeza dos locais onde havia lixo e entulhos.

De acordo com cabo Rufino, que apoiou a operação de limpeza e orientações, este tipo de trabalho visa diminuir as ocorrências de focos de incêndio em lixos e terrenos causados por moradores. Manter os quintais limpos já seria uma das principais formas de prevenção.

Assessoria de Comunicação