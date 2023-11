“Arena Curiango” reinaugurada com partida entre ATC AUDAX Suco Life e Juventude Eskina Brasil

ANDRADINA – Uma vitória do ATC/AUDAX/Suco Life sobre equipe do Juventude Eskina Brasil, por 2 a 0, marcou a reinauguração do Ginásio Esportivo “Dr. Antônio Fernandes de Oliveira” (Arena Curiango), após reformas do Governo de Andradina.

Segundo o secretário de Esportes, Jonilcio Avelino da Silva, o \Professor Careca, no local foram investidos quase R$ 400 mil, com emenda dos vereadores Guilherme Pugliese e Lucas Lopes de R$ 300 mil e contrapart9ida do Governo de Andradina.

Tido como um dos espaços mais importantes utilizados pela população, desde os mais jovens aos esportistas mais experientes, o local recebeu readequações para oferecer uma estrutura mais confortável e segura tanto aos atletas como à torcida.

O investimento total foi de R$ 361.453,91 (trezentos, sessenta e um mil, quatrocentos e cincoenta e três reais e noventa e um centavos) a obra tem parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Governo de São Paulo.

Homenagem

A Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude fez uma justa homenagem ao jogador andradinense Márcio Richardes de Andrade, uma presença em todas as competições e modalidades de futebol promovidos em Andradina. Junto da família a homenagem emocionou o jogador, um exemplo para gerações de jovens esportistas.

Nascido em 30 de novembro de 1981, Márcio Richardes é um meio-campista brasileiro., que jogou pelo Criciúma e São Caetano no Campeonato Brasileiro. Ele também jogou pelo Alberex Niigata e Urawa Red Diamonds na J1 League do Japão. Em 2010, Richardes se tornou o primeiro jogador conhecido a marcar um hat-trick perfeito em lances de bola parada: convertendo com sucesso uma cobrança de falta, escanteio e pênalti no mesmo jogo.

Secom/Prefeitura