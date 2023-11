Café da manhã marca os 9 anos de funcionamento da Casa das Lâmpadas

ANDRADINA – Em um evento que já virou tradição nos últimos anos, a Casa das Lâmpadas, localizada na rua Bandeirantes, cruzamento com a rua Santa Catarina, no bairro Piscina, promoveu na manhã de sábado (04), um café da manhã para clientes, colaboradores e amigos, para comemorar os 9 anos de inauguração da empresa. Enquanto a reportagem esteve pelo local, registrou a presença de vários amigos e clientes que foram prestigiar o evento.

A Casa das Lâmpadas ao longo desses 9 anos se consolidou como uma das mais tradicionais no ramo e está em franca expansão em suas vendas, consolidando-se cada vez mais forte no comércio andradinense.

3 ANOS SEM O TIMONEIRO

Esse foi o terceiro aniversário sem o grande timoneiro, aquele menino que um dia sonhou em ter uma grande loja servindo todos profissionais do setor hidráulico e elétrico. Betinho Sereno era apaixonado por seu trabalho e via a loja do jeito que sempre quis, servindo com dedicação e carinho a todos que confiaram nele desde o início de seu trabalho em uma pequena lojinha a 100 metros de onde estão hoje instalados.

Prova disso é a consolidação do nome “Casa das Lâmpadas” junto aos profissionais da área da construção civil, elétrica e hidráulica, e quem busca por produtos de qualidade com um preço justo.