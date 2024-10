Funcionária da Usina Raizen morre em acidente de carro na Integração

ANDRADINA – A tratorista da usina Raizen, unidade Gasa, Pâmela Poliana Souza Barreto, de 37 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido provavelmente durante a madrugada de quarta-feira (16), no quilômetro 209 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, pista sentido Pereira Barreto/Andradina. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local a mulher já estava morta. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente com vítima fatal no 2º Distrito Policial de Andradina.

Ainda não se sabe todas as circunstâncias do acidente, mas Pâmela estava dirigindo um Ford Fiesta, modelo Sedan, na cor chumbo, pela Integração, sentido Pereira Barreto, à Andradina e, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, perdeu o controle de direção, saiu pelo acostamento em um trecho de pelo menos 100 metros, e acabou caindo em uma valeta de escoamento de águas pluviais localizada bem em frente da fazenda Guanabara, onde há um campo de futebol e os silos de armazenamento de cereais (grãos).

Para azar dela, o veículo bateu violentamente contra uma pilastra de cimento que sustenta a tubulação que atravessa a pista de um lado ao outro.

Ao que tudo indica ela não usava o cinto de segurança, já que bateu o tórax muito forte contra o volante, chegando a entorta-lo e a cabeça contra o parabrisa, quebrando-o parcialmente. Não se sabe se a jovem morreu na hora do acidente ou aguardou no veículo, já que o corpo só foi localizado na manhã de quarta-feira (09), por motoristas que passavam pelo local.

Amigos que trabalhavam com ela informaram que ela era uma pessoa muito risonha, extrovertida e estava sempre de bem com a vida.

Ela teria saído do trabalho às 14h de terça-feira (15), indo em um churrasco com amigos no bairro Àlvaro Gasparelli e saído de lá por volta das 21h, para tomar banho e encontrar-se com alguém, porém, nãos e sabe quem. Prova disso é que no churrasco ela estava de macacão e, quando encontrada morta no veículo, estava de vestido floral, bem rodeado.

Os amigos só não encontraram explicação do porque dela estar no sentido Pereira Barreto/Andradina, já que ela teria que ter entrado as 6h no trabalho, portanto, seria o sentido contrário ao que ela foi encontrada morta.

A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese para a morte da jovem, tido pelos colegas como uma funcionária pontual, que amava o que fazia (tratorista) e era muito brincalhona com os demais colegas de serviço.

Todas as possibilidades estão sendo levantadas e pessoas próximas a ela deverão ser ouvidas futuramente.