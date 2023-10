Andradinense Rogério Milhan é bicampeão mundial e panamericano de Cinofilia

O andradinense Rogério Mariano Milhan, do Canil Timit-Thor Brasil em Três Lagoas/MS, sagrou-se bicampeão no maior encontro da Cinofilia da América Latina, realizada no último final de semana, em Sorocaba/SP.

Na verdade, foi vitória tripla: melhor da raça e jovem absoluto da raça – o PremieR do Kenel Clube/SP, tanto a nível internacional como no Panamericano. Seus animais, Champion e Chonos, superaram mais de 700 inscritos na mesma competição. Ambos são filhos de Serif, criados por Milhan.

Sua primeira conquista foi em dezembro de 2022, em outro evento em São Paulo. Pode até parecer muita pretensão, mas o criador reúne animais capazes de conquistar troféus na Alemanha, referência mundial da raça, segundo avaliação de juízes.

HISTÓRICO DO CRIADOR

Rogério Mariano Milhan, Andradinense filho de REGINALDO MILHAN ZANON e WANIA MARIANO MILHAN ,está à frente do canil Timit-Thor Brasil como representante direto do canil sérvio Timit-Tor, do criador Darko Veselic, há 4 anos. A fundação do canil foi motivada por sua vontade de resgatar o tipo mais pesado, forte e robusto, com cabeça expressiva e muito temperamento do Rottweiler que, segundo ele, veio se perdendo com o tempo.

“Comecei a estudar sobre o Rottweiler há 5 anos, lendo muito, principalmente sobre linhagens e fenótipos. Percebi que, com o passar dos anos, esse cão foi ficando muito mais fino e perdendo a sua essência, que é a da guarda patrimonial e da família, seu grande destaque no mundo sendo, inclusive, a principal raça escolhida pelas forças de segurança atualmente, por ser um cão obediente e de um forte ataque quando necessário. No meu canil, trabalhamos para resgatar o Rottweiler dinâmico, forte, pesado, com cabeça e estrutura robustas”, explica Rogério.

Agora, o criador anuncia a instalação de um canil no bairro timboré, em Andradina, reunindo mais de cem baias. Ele acredita que esse centro de treinamento ficará pronto em cerca de um ano. “Com essa nova iniciativa espero que Andradina tome ciência do que representamos para a raça no Brasil. Hoje, vendo animais para América Latina inteira [Peru, Venezuela, Argentina e Paraguai] e esse trabalho é divulgado por várias revistas da Cinofilia”, ressalta o criador.

PARCEIRO DE CRIAÇÃO

O andradinense conta com um parceiro de criação, que se tornou amigo pessoal, o criador Pitter Estevam, do canil Rott Estevam, de Recife, PE. “Pitter é um amigo que a cinofilia me trouxe e hoje se tornou mais que um irmão e parceiro de negócios. Foi ele quem foi à Sérvia, e visitou mais de 20 canils para escolher o nosso padreador principal, o Serif Timit-Tor, que é genitor dos dois cães que se destacam na WDS Brasil 2022”, compartilha Rogério.

Nesta exposição Mundial, o andradinense obteve os títulos de Campeão Mundial inicial, com o Champion Timit-Thor Brasil, e de Campeão inicial e Melhor macho inicial absoluto na Exposição do Centenário, conquistados pelo Chonos Timit-Thor Brasil.

Ambos os cães, foram escolhidos e selecionados desde o nascimento por outro grande parceiro do canil Timit-Thor Brasil, Rodrigo Estevan, que treina os cães em seu Centro de Treinamento Rancho VR, de Suzano, SP, e também atua como handler dos mesmos.

“O centro de treinamento VR é um braço do canil Timit-Thor Brasil. Ele é o maior ponto de apoio, pois nossos principais cães de treinamento ficam no rancho e é o Rodrigo quem seleciona os filhotes para os futuros campeonatos”, conta Rogério Milhan.

Segundo avalia, “o ato mais importante do canil Timit-Thor Brasil até hoje foi ter ganho títulos nessa Mundial. Ambos foram julgados por juízes alemães diferentes. Dizem que são os dois melhores do mundo. Isso mostra que estamos no caminho certo e que este é o futuro do Rottweiler. Se os grandes mestres da raça deram um título Mundial para o nosso fenótipo é que a raça tende a melhorar voltando às suas origens, com cães pesados, com muito osso, muita cabeça e muita estrutura”, aponta Rogério.

O criador está muito feliz com os resultados obtidos pelos primeiros filhos do Serif nascidos no Brasil em pista e com o afixo do canil. “Sou um criador muito novo e já consegui alcançar um campeonato Mundial com a primeira ninhada do Serif em pista, comprovando sua qualidade”, revelou, em entrevista ano passado.

CRIAÇÃO SÉRVIA

Rogério é o único criador na América Latina autorizado pelo próprio Darko a utilizar o seu nome. “O canil do Darko é uma referência mundial. E nós somos registrados oficialmente na CBKC e na FCI”, enfatiza Rogério, cuja primeira fêmea que trouxe ao seu canil veio prenhe do Doctor, um cão que é referência na raça Rottweiler.

“Doctor é um cão muito pesado, forte, com musculatura, ossatura e cabeça muito expressiva e totalmente diferenciada do restante dos Rotts do mundo. É reconhecido como a modernidade do Rottweiler”, afirma.

Já Serif, segundo cão sérvio que chegou ao canil, foi aceito de forma impressionante no Brasil. “Julgado por juízes de várias partes do mundo o cão se destacou nas pistas e agora, como pai do Campeão Mundial Inicial, ele explodiu”, comemora Rogério, que já importou mais de 20 cães da Sérvia.

“Cada importação é impar e a gente prioriza a saúde, não só o fenótipo. Todas as matrizes e padreadores são negativos para displasia e só trazemos cães com muito temperamento e drive”, garante.

Nossos cães principais ficam alojados no Centro de treinamento Rancho VR em Suzano-Sp o maior centro de treinamento da América Latina sobre responsabilidade de RODRIGO ESTEVAO o maior treinador do Brasil, devemos a ele todos méritos destas conquistas, respeitado no Mundo inteiro como um dos melhores handlers da atualidade

“Só tenho a agradecer primei­ramente a Deus, minha esposa Da­yane que desde o início me apoiou e se dedicou a este projeto. Graças ao seu empenho o nosso sonho se tornou realidade. E também aos parceiros, Pitter Estevam, Rodrigo Estevan, sua esposa Vania e toda equipe do Racho VR pelo apoio, amizade, determinação e, princi­palmente, o amor a esta raça tão especial chamada Rottweiler”, con­clui Rogério.

