Câmara de Andradina publica gabarito do Concurso Público

ANDRADINA – A Câmara de Andradina divulgou, na terça-feira (17), o gabarito das provas do concurso público realizado no último domingo, 15 de outubro. Os candidatos que participaram do certame agora têm acesso às respostas corretas das questões, o que proporciona uma análise detalhada de seu desempenho.



O gabarito oficial está disponível para consulta tanto no site oficial da Câmara Municipal de Andradina (camaraandradina.sp.gov.br) quanto no site da empresa responsável pela organização do concurso, a OM Consultoria (omconsultoria.com.br). A publicação do gabarito é um passo importante no processo seletivo, uma vez que permite aos candidatos conferirem suas respostas e estimar sua pontuação final. A Câmara Municipal de Andradina reforça a importância de os candidatos conferirem o gabarito oficial e, caso identifiquem alguma discrepância, seguirem as orientações presentes nos editais para interposição de recursos. É fundamental que os candidatos estejam atentos aos prazos estabelecidos para esses procedimentos, garantindo assim a lisura e transparência em todo o processo seletivo. Acesse o edital:

https://www.camaraandradina.sp.gov.br/portal/editais/0/3/615/

Assessoria Legislativa