Conexão Daniel’s leva 21 premiações em festival internacional de danças

ARGENTINA – Andradina foi destaque no 28º Festival Internacional de “Danzas Del Mercosur”, que aconteceu de 6 à 10 de setembro na cidade de Puerto Iguazu, na Argentina. O Festival valoriza a cultura, sendo um incentivador e descobridor de grandes talentos no universo da dança.

A cidade foi representada pelo grupo Conexão Daniel’s, que competiu nas modalidades Danças de Salão, dança contemporânea, Jazz, Danças Urbanas, Dança do Ventre, Dança Gospel, Tribal e Estilo Livre. Ao todo o grupo conquistou 18 medalhas individuais e 3 troféus de grupo, incluindo um primeiro lugar em uma apresentação de “Tango”. “Vencemos os argentinos no território deles, sobre regras deles e no ritmo deles”, disse.

O grupo se preparou por 4 meses e teve o incentivo da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. “Representamos o Brasil e Andradina nas categorias: Juvenil, Juvenil Avançado, Adulto e Adulto Avançado, numa competição de nível elevado”, disse o líder do Grupo Daniel Romalício.

A competição reúne milhares de bailarinos e coreógrafos de vários países. “Eles conseguiram importantes conquistas durante a competição. Parabéns a todos pela dedicação nos ensaios e belíssima participação”, ressaltou o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

Os resultados foram os seguintes:

1º Lugar Tango – Dança de Salão

1º Lugar dança de rua Dueto – Monstro de Frankenstein

1º Lugar dança de rua (Solo – Juvenil avançado)

1º Lugar dança de rua (Solo – Juvenil – Alerquina)

2º Lugar no Estilo Livre – O Violinista (Grupo)

2º Lugar no Estilo Livre (Solo Juvenil – Pulsa em mim)

3º Lugar no Jazz (Solo – Juvenil: Energy)

1º Lugar no Estilo Livre (Quarteto: Modernidade)

2º Lugar no Estilo Livre (Grupo: Tribo)

3º Lugar no Estilo Livre (Solo – Juvenil avançado: João e Maria)

1º Lugar na dança de salão – Forró (Adulto)

1º Lugar na dança ventre – Avançado (Solo)

2º Lugar na dança do ventre – Adulto (Solo)

1º Lugar na dança contemporânea – Avançado

2º Lugar em dança gospel – Adulto

1º Lugar no Estilo Livre com dueto – Avançado

2º Lugar em dança urbana – Adulto (Solo)

2º Lugar no Estilo Livre – avançado (Solo)

3º Lugar dança urbana – Avançado (Solo)

2º Lugar estilo livre juvenil – Avançado (Solo)

3º Lugar no Estilo livre – Avançado (Solo)

Secom/Prefeitura