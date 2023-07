Agrofan termina nesta noite, mas já é sucesso

ANDRADINA – Na manhã desta sexta-feira (28) milhares de pessoas passaram pela Agrofan, que tem programação o dia inteiro e termina a noite. A feira da agricultura familiar chegou ao Recinto de Exposições Miguel Rodrigues da Silva, sem maiores pretensões, mas a receptividade da ideia de resgatar o modelo das antigas exposições agropecuárias foi tão grande que ela já conseguiu o seu espaço garantido para o ano que vem e mais.

A agricultura é uma das bases fundamentais da sociedade, e os seus personagens verdadeiros guardiões da “mesa” das pessoas. “Se o campo não planta, a cidade não janta”. Eles, os agricultores e suas famílias, tiveram um dia especial para valorizar a importância da terra e seus cultivadores.

Já pelas primeiras horas do dia, parecia que o recinto Miguel Rodrigues da Silva estava se preparando para uma de suas primeiras exposições agropecuárias pelo movimento de pessoas montando suas barraquinhas, desde agricultores com os frutos do seu trabalho, em vegetais, queijos, ovos, artesanato, doces e pães, ou de parceiros mostrando os produtos industrializados que saíram do campo ou de empresas de insumos agrícolas e bancos oferecendo crédito. Há também a presença dos governos e seus órgãos que amparam o campo tecnicamente como o Instituto de Terras de São Paulo a APTA, além de cooperativas.

PRONUNCIAMENTOS

O prefeito de Andradina, Mario Celso Lopes, grande colaborador do Sindicato Rural e também das Exposições Agropecuárias de Andradina (Expoan), quer a Agrofan profissionalizada já para 2024, para se tornar de uma festa maior e com maiores atrativos.

“Esta feira mostra o que a gente tem no sangue, nossa cultura e nossa história, a que vamos passar para nossos filhos e ensinar que ainda há aquele homem do campo que produz que traz felicidade a todos os lugares. Estamos aqui hoje dando continuidade a tudo o que já foi feito neste recinto e agradecemos a nosso prefeito que tem um olhar diferenciado para o campo”, disse a secretária de Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar, Leila Rodrigues.

Leila afirma que hoje vivemos num mundo onde as crianças conhecem as plantas e os animais pela internet. ”E precisamos mudar isso e voltarmos a ter orgulho de ter raízes no campo, orgulho de sermos caipiras”, disse.

O prefeito Mário Celso esteve bem na feira realizado no Dia do Agricultor. Em sua fala Mario Celso reafirmou ser um homem do campo, com plantios na região e sul da Bahia. A mais recente iniciativa de Mário na Agricultura é o plantio de uvas destinadas a produção de vinho, projeto que está em implantação em uma propriedade perto do Frigorífico Better Beff.

“Aprendi que todas as melhores iniciativas nascem das pessoas que distribuíram abundancia dividindo conhecimentos e recursos. Temos um projeto para a Agricultura em Andradina e não é à toa que ele chama “Abundância”, afirmou.

Mário também falou da grande parceria com produtores rurais da agricultura familiar e também que vai fazer o possível para que o recinto de exposições seja melhorado.

A exposição que só se encerra esta noite, ainda tem área gastronômica e terá show sertanejo.

Inventores

Muitas vezes, são as ideias mais simples e criativas que revolucionam o setor agrícola, trazendo benefícios significativos para os trabalhadores rurais. Esses cientistas do Campo serão reconhecidos pela Agrofan que vai revelar os verdadeiros “Professores Pardais” por meio do concurso “Inventores do Campo”, uma iniciativa que premia a criatividade e valoriza os inventos desenvolvidos pelos agricultores.

O concurso é uma das atrações mais aguardadas da feira e os inventos que se destacarem servirão como referência para outros agricultores, incentivando ainda mais a busca por soluções inovadoras para o dia a dia no campo.

Secom/Prefeitura