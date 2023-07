Festa Julina no Cecam atrai aproximadamente 800 pessoas

ANDRADINA – A Festa Julina realizada no clube CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, realizada na noite do último sábado (22), atraiu aproximadamente 800 pessoas, entre associados, familiares e convidados que compareceram para prestigiarem a tradicional quermesse do clube. Foi um recorde de público, graças às poucas festas desse gênero neste mês de julho. A animação foi de Lucivaldo, o “Tú”m de Castilho. O público presente já pediu bis para o próximo ano.

Quem adquiriu uma mesa para quatro pessoas, tinha direito a um frango, mas muita gente chegou na hora da festa e também participou. Além do frango, foram vendidos cerveja, água, sucos Life, pastel, milho verde, pipoca e bolos.

A criançada se divertiu para valer com a colocação de pula pula, balão inflável, barraca da pescaria, além de um comerciante convidado que vendeu diversos produtos luminosos, tudo a preços acessíveis, o que encantou a meninada presente.

MIL NOTICIAS