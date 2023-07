Auto Posto Viajantes promove churrasco no Dia do Motorista

ANDRADINA – O Auto Posto Viajantes ofereceu na noite de terça-Feira (25), um churrasco para dezenas de motoristas de todo o Brasil que passaram pelo local das 18h30 às 22h, além dos profissionais que moram na cidade de Andradina e Região, em comemoração ao Dia do Motorista (25 de Julho – Dia de São Cristovão, protetor da categoria).

O jantar contou com uma benção especial do padre Rafael, da igreja católica, e animação da dupla Anderson & Claudinho, da cidade de Três Lagoas/MS, que cantaram músicas basicamente tendo como temas a vida do caminhoneiro por esse Brasil afora. A dupla agradou todos os presentes.

Além da benção, da boa música, bom churrasco e da cerveja gelada (comprada a parte), os motoristas presentes receberam uma numeração que dava direito ao sorteio de uma centena de brindes, fornecidos pelos parceiros do Auto Posto Viajantes. Entre os prêmios mais cobiçados estavam garrafas térmicas, bolsas de viagens, parafusadeiras e camisetas da Petrobrás e escrita Auto Posto Viajantes.

O empresário Ricardo Citro, assim como seus gerentes comercial, de pista e marketing estiveram presentes durante todo o tempo da festa e aprovaram a boa aceitação que o evento teve, prometendo realizar uma maior ainda o ano que vem. Parabéns a todos os motoristas do Brasil.

HOMENAGEM

Hoje (25) é o dia de homenagear aqueles que movem o Brasil, os heróis das estradas: os caminhoneiros! Neste 25 de julho, celebramos a dedicação e o trabalho incansável desses profissionais que levam o progresso por todo o país.

No Auto Posto Viajantes, reconhecemos a importância de cada motorista para o desenvolvimento do Brasil. É uma honra fazer parte dessa jornada, oferecendo o melhor atendimento, serviços de qualidade e um espaço acolhedor para vocês.

Parabéns, caminhoneiros! A vocês, nossa admiração e gratidão. Estamos sempre de braços abertos para receber vocês em nosso posto!

AGRADECIMENTO

Um dia memorável no Auto Posto Viajantes!

Agradecemos a todos os nossos parceiros #parceirosviajantes e convidados especiais que tornaram o Dia do Caminhoneiro tão especial. A música ao vivo, a benção do padre e o delicioso churrasco fizeram desse evento uma festa inesquecível. Nossa gratidão a cada um que esteve conosco nesse momento único!

SÃO CRISTÓVÃO

São Cristóvão é um dos mais populares santos da Igreja Católica, um exemplo de devoção e amor ao próximo, uma figura venerada por carregar viajantes para atravessar um rio, sem saber que estava transportando o próprio Cristo.

“Cristóvão” significa “aquele que carrega Cristo”. São Cristóvão é protetor dos viajantes e dos motoristas. Martirizado no século três, possivelmente viveu na Síria. É também o padroeiro dos taxistas.

A devoção e proteção aos que o invocam fazem dele uma figura de relevância não apenas para os motoristas, mas para todos que necessitam de segurança em suas jornadas diárias.