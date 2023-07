Andradinense conquista o título de Mister Estudantil Teen Noroeste Paulista 2023

VOTUPORANGA – O estudante andradinense Gustavo Arantes Silva, 16 anos, foi eleito no último domingo (16) o Mister Estudantil Teen Noroeste Paulista 2023.O concurso de beleza masculina na versão estudantil foi realizado no Assari Clube de Campo na cidade de Votuporanga pela equipe do Presidente do concurso Beto Ferraz.

Também foram eleitas as categorias baby, mini, mirim, infantil, pré teen, teen e adulto feminino e masculino. Após desfiles em trajes de banho e social, foi dado o resultado, com 108 pontos Gustavo Arantes Silva foi consagrado Mister Estudantil Teen Noroeste Paulista 2023.

O jovem Gustavo foi descoberto pela produtora Fênix eventos e agora será preparado pelo seu coordenador Betto Brasil para diversos trabalhos na área de moda, eventos, publicidade e também para representar Andradina “Terra do Rei do Gado” e o noroeste paulista no concurso Miss e Mister Estudantil São Paulo 2023 que será realizado em novembro na cidade de Votuporanga.

Filho do motorista Aparecido José da Silva e da empreendedora de confeitaria Sandra Elisa Gonçalves Arantes Silva, ele é estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. Alvaro Guião.

Segundo Betto Brasil, que já teve outros títulos conquistados com seus modelos, Gustavo deverá trabalhar com projetos sociais na cidade e na região, além de atuar em ações publicitárias, desfiles de moda e juris de concurso de beleza. A assessoria disse ainda que poderá participar de eventos representando a cidade de Andradina em outros países na sua categoria Teen.

Gustavo Arantes e Betto Brasil tiveram o apoio do professor Jonílcio Avelino da Silva, o “Careca da Natação” atual secretário da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, da Rose Marmitaria e Martins Trajes.

Fonte: Secom/Prefeitura