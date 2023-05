SAP faz balanço de apreensões de drogas e prisões de visitas em penitenciárias

Como acontece todo final de semana, várias visitas são flagradas tentando entrar com entorpecentes nas várias penitenciárias do noroeste e oeste paulista, sendo presas e processadas por tráfico de drogas, além de ficarem proibidas de visitarem seus parentes, companheiros. Os presos também são separados em alas disciplinares e abertos procedimentos administrativos para averiguação de seus envolvimentos.

PENITENCIÁRIA “ASP ANÍSIO APARECIDO DE OLIVEIRA” DE ANDRADINA

Domingo (21), por volta das 10h30, policiais penais visualizaram imagem suspeita na altura do quadril de uma visitante quando era realizada a revista corporal através do aparelho de scanner. Ao ser questionada, a mulher confessou que trazia ilícito escondido em sua genitália e, voluntariamente, entregou o invólucro com porção de substância esverdeada, aparentando ser o entorpecente Maconha. Diante da ocorrência, foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia, ficando à disposição da autoridade policial. Já o sentenciado foi encaminhado cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderá a Procedimento que apurará possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “NESTOR CANOA” DE MIRANDÓPOLIS (PI)

Sábado (20), por volta das 10h, policiais penais visualizaram imagem suspeita na região pélvica de uma visitante quando a mulher era submetida ao procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner. Ao ser questionada, confessou estar trazendo ilícito introduzido em sua genitália. Na embalagem havia porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha. Diante do fato, foi conduzida pela Polícia Militar à delegacia local, ficando à disposição da autoridade policial. O sentenciado foi conduzido preventivamente ao pavilhão disciplinar, de onde responderá a procedimento que averiguará possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO” DE MIRANDÓPOLIS (PII)

Domingo (21), por volta das 11h30, durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, policiais penais visualizaram imagem suspeita no corpo de uma visitante. Tratava-se de um invólucro com porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha e 02 (duas) folhas aparentando ser droga sintética. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia local e o sentenciado encaminhado preventivamente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderá a Procedimento instaurado para averiguação de possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

Domingo (21), ocorreram 03 (três) casos de apreensões com visitantes durante procedimento de revista nesta unidade prisional.

Por volta das 07h30, em uma sacola com alimentos e roupas trazida por uma visitante, policiais penais encontraram 01 (um) aparelho celular. O aparelho estava escondido em meio a peças de roupa infantil.

Por volta das 08h30, através do aparelho de scanner, policiais penais notaram imagem suspeita na região da pelve de uma mulher. Ao ser questionada, assumiu estar com um invólucro escondido no ânus e, em local apropriado, retirou voluntariamente o ilícito, entregando-o à servidora que acompanhava o procedimento. Na embalagem foi encontrada porção de substância esverdeada aparentando ser o entorpecente Maconha e 01 (uma) folha de cor amarela, aparentando ser droga sintética.

Por volta das 11h, foi visualizada imagem suspeita no corpo de outra visitante, na região da genitália. Ao ser indagada, assumiu estar com um invólucro introduzido na vagina, entregando-o voluntariamente em local apropriado. Na embalagem foi encontrada porção de substância esverdeada, aparentando ser o entorpecente Maconha, e porção de substância em pó branca, aparentando ser o entorpecente cocaína.

Diante das ocorrências, as mulheres foram conduzidas à delegacia local para providências necessárias e os sentenciados encaminhados preventivamente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderão a procedimento instaurado para averiguação de possível cumplicidade.

PENITENCIÁRIA “MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA” DE PRESIDENTE VENCESLAU (PII)

Sábado (20), por volta das 08h30, durante procedimento de revista nos pertences trazidos por uma visitante, policiais penais identificaram no fundo de um frasco de água sanitária, a existência de um líquido de densidade mais espessa que o comum. Ao ser questionada, a visitante informou que havia recebido a sacola com os produtos de uma mulher desconhecida na entrada da unidade prisional. Diante dos fatos, a mulher teve seu nome suspenso do rol de visitas e foi encaminhada à Delegacia local para devida análise do material apreendido. O sentenciado foi conduzido preventivamente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderá a Procedimento que apurará possível cumplicidade.