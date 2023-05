Feira de artesanato de Dia das Mães acontece de 11 a 13 de maio

ANDRADINA – A Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa de Andradina informa que, para marcar a “Semana das Mães”, a feira itinerante da Casa do Artesão vai realizar a venda de produtos no Oeste Plaza Shopping nos dias 11, 12 e 13 de maio, sempre das 15 às 21h.

Em um espaço em frente às Lojas Americanas, será possível encontrar uma variedade de produtos para presentear as mães pela passagem de seu dia (segundo domingo de maio). “A iniciativa contribui com a economia criativa, além de ser uma alternativa para encontrar o presente das mães. O evento envolve integrantes da Casa do Artesão do município”, disse a subsecretária de Turismo, Viviane Castro Elois.

Os itens comercializados na feira são feitos manualmente pelas dezenas de artesãs que integram a “Casa”. Entre as peças expostas há produtos em crochê, tricô, madeira, bordados, entre outros.

Quem efetuar a compra de qualquer item ganhará um cupom para concorrer a um sorteio de um celular Redimi S10, 128 G no dia 13.

Secom/Prefeitura