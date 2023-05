Polícia Militar realiza simulação de ocorrência de roubo

ANDRADINA – Na noite da última quarta-feira, dia 26, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 12º BAEP, de Araçatuba, e do 28º BPM/I, de Andradina, realizaram a simulação de ocorrência de Roubo à Lotérica, com evolução de ocorrência com refém.

A ação ocorreu no interior do Oeste Plaza Shopping e contou com o uso de munições de festim e granadas de efeito moral, além da explosão controlada de um veículo em via pública.

As avenidas e ruas adjacentes foram interditadas.

Houve a transmissão em tempo real para um telão, instalado do lado de fora do shopping, onde público convidado e membros da imprensa puderam acompanhar o desenrolar da ocorrência em tempo real.

O objetivo da ação foi proporcionar ao efetivo policial dos dois Batalhões a integração e o treinamento para ocorrências ultraviolentas, que exigem resposta apropriada, com equipes e equipamentos específicos, dando suporte e alicerce para eventual atuação em futuras ocorrências reais em ambientes similares.

Ao final do evento, o comandante, Major PM Akira, declarou que o objetivo havia sido alcançado, pois o treinamento mostrou a capacidade e expertise do efetivo em atuar em ocorrências complexas, coordenando os meios de comunicação e logística disponíveis.