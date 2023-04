Acidente na BR-158: Casal e criança de 4 anos morrem em colisão com carreta

PARANAÍBA/MS – Um trágico acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (21) na BR-158 em Paranaíba, onde um casal e uma criança de 4 anos perderam a vida após um choque entre um carro de passeio e uma carreta. A polícia relatou que outras duas pessoas ficaram feridas.

Conforme informações, o motorista do carro teria tentado uma ultrapassagem e acabou colidindo com a carreta. Um adolescente de 15 anos também estava no veículo, mas foi resgatado e encaminhado para o hospital.

As vítimas, Cristiane Sacramento, Rivaldo Teixeira e a pequena Eloá Fernanda eram de Cardoso (SP), seguiam para Lagoa Santa (GO) para aproveitar o feriado. Além do carro de passeio, outros dois veículos que transportavam familiares das vítimas vinham logo atrás.

A polícia divulgou que a criança de 4 anos não era filha do casal e estava acompanhada da babá. Todos estavam a caminho de Lagoa Santa para o fim de semana.

O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves e não corre risco de vida. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor na delegacia de Paranaíba.

