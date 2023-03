Homem joga veículo de passeio contra caminhão baú na Integração

Segundo informações, esta é a segunda vez que ele atenta contra sua vida. Felizmente sofreu apenas ferimentos leves

ANDRADINA – Um homem identificado por M. R. S., de 48 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao provocar um acidente de graves proporções materiais na manhã de domingo, 26, na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563), pista sentido Nova Independência. Socorrido pelo resgate dos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

Segundo o apurado, o homem dirigia um GM Corsa, na cor prata, saindo de Andradina e teria como destino a cidade de Adamantina, mas na referida rodovia, entre os quilômetros 193 e 194, altura do bairro Pantera, jogou repentinamente o veículo pra cima de um caminhão baú.

O motorista do caminhão baú conseguiu evitar a colisão frontal, mas o Corsa bateu fortemente contra a lateral esquerda do “bruto”, destruindo a caixa de ferramentas e o galão de água. Na pancada, a tampa da caixa de ferramentas literalmente “voou”, atingindo o capô e o parabrisa dianteiros do Toyota Corolla dirigido pelo publicitário Alessandro Macereau, que estava acompanhado da esposa e seguia pela mesma rodovia com destino a cidade de Tupi Paulista.

O publicitário disse que ele e a esposa presenciaram quando o motorista do Corsa jogou repentinamente o veículo contra o caminhão, que seguia em sentido contrário e só teve tempo de frear para evitar que também se envolvesse no acidente. Infelizmente a tampa da caixa de ferramentas do caminhão acabou atingindo o parabrisa do Corolla, quebrando-o, mas pelo menos o casal não sofreu nenhum ferimento.

Quando os bombeiros chegaram, o motorista do Corsa estava consciente e orientado, porém, não conseguia sair do veículo, sendo imobilizado e resgatado.

Tempos atrás o mesmo homem tentou tirar a própria vida ameaçando jogar um veículo que dirigia no vão do entroncamento das rodovias Integração e Marechal Rondon. Com a chegada dos bombeiros, policiais militares e de parentes, ele desistiu de seu intento. Segundo parentes ouvidos pela reportagem, o homem apresenta quadro depressivo, porém, estava se comportando bem e não deu sinais de que pudesse cometer novamente esse tipo de ato.