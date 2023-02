Homem morre em acidente de moto em vicinal de Araçatuba

AVANHANDAVA – Um homem morreu na tarde de domingo (19) ao bater a moto que conduzia em um carro na estrada vicinal Nametala Rezek, periferia de Araçatuba (SP). Até a noite de domingo, o nome da vítima não havia sido divulgado oficialmente pela polícia.

Conforme informações preliminares, o condutor da moto, de alta cilindrada, teria batido da traseira de um Fiat Uno, que seguia na mesma direção. O condutor do carro não se feriu. Com o impacto, o piloto da moto sofreu uma queda e morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O local foi periciado pelo IC (Instituto de Criminalística) de Araçatuba. O laudo dos peritos poderá demonstrar a dinâmica do acidente.

Identificada vítima de acidente com moto de alta cilindrada em Araçatuba

O homem que morreu no final da tarde de domingo (19) após um acidente com sua moto, uma moto BMW de 1000 cilindradas, na zona rural de Araçatuba, é José Luiz Fritschy Haro, o Luizão que tinha 63 anos. Ele bateu a moto na traseira de um carro na estrada vicinal Vicenzo Manarelli, continuação da Nametala Rezek.

O acidente no final da tarde deste domingo. Conforme o boletim de ocorrência, Haro tinha ido com mais cinco amigos fazer um passeio de moto. Eles foram até Piacatu e pararam em um estabelecimento na beira da estrada para tomar um suco. Os amigos ficaram e ele saiu antes, retornando a Araçatuba.

Ainda conforme a ocorrência, na estrada Vicenzo Manarelli, de acesso ao bairro rural Água Limpa, Haro bateu na traseira do Uno. Uma equipe do Samu foi acionada e quando a equipe chegou ao local, o médico constatou o óbito. O condutor do Uno disse que com o impacto seu carro foi parar no acostamento. Segundo ele, a moto estava em alta velocidade.

A perícia foi acionada e esteve no local. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.