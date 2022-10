Corpo do ex-vereador Zezinho do PT é velado na Grande SP

Político foi assassinado na sexta-feira (28). Moradores que testemunharam ataque afirmam que um veículo com uma pessoa armada dentro se aproximou do vereador e atirou à queima-roupa. Zezinho foi candidato a deputado federal neste ano, mas não foi eleito.

JANDIRA – O corpo do ex-vereador Zezinho do PT, de 51 anos, é velado no no Ginásio de Esportes de Jandira, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (29). O sepultamento deve ocorrer às 16h, no Cemitério municipal de Jandira.

egundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade, o crime aconteceu por volta de 17h25 na rua Francisco Tomás da Silva, no Jardim Gabriela.

Moradores que testemunharam o ataque afirmam que um veículo com uma pessoa armada dentro se aproximou do vereador e atirou à queima-roupa. A GCM de Jandira ainda não sabe o motivo do crime.

Zezinho era um vereador atuante em Jandira, autor de diversas denúncias de corrupção na cidade em áreas como a da Saúde e de compras municipais.

Investigadores do Setor de Homicídios da Seccional de Carapicuíba já estão atrás de testemunhas e imagens do crime. Peritos do Instituto de Criminalística (IC), de Barueri, também estão no local.

A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas a suspeita inicial é de vingança política, motivada por denúncias recentes feitas por Zezinho de um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de Jandira.

Trajetória política

Nascido Reginaldo Camilo dos Santos, Zezinho do PT – como era conhecido – foi vereador na cidade de Jandira por três legislaturas seguidas, entre 2005 e 2016.

Neste ano ele concorreu ao cargo de deputado federal na cidade, mas não foi eleito. Obteve 8.858 votos. Em 2020, Zezinho também foi candidato a prefeito de Jandira, ficando na terceira colocação e obtendo 10,56% dos votos válidos.

O prefeito eleito na cidade foi o Doutor Sato (PSDB), que obteve 45,73% dos votos.

Pedido de investigação

Zezinho era cabo eleitoral de Fernando Haddad e Lula (PT) na cidade e aparece em várias imagens postadas nas redes sociais na última semana fazendo campanha para os dois na região.

O coordenador da campanha eleitoral de Fernando Haddad, o deputado estadual Emídio de Souza, está a caminho do local do assassinato.

“Ele fazia muitas denúncias e a gente já entrou em contato com o doutor Nico [Osvaldo Nico Gonçalves, delegado-geral da Polícia Civil de SP], para pedir uma investigação”, disse Emídio de Souza à TV Globo.

Repercussão

Nas redes sociais, lideranças da esquerda falaram em violência política e pedem investigação rápida sobre o caso.

“Recebo com muita tristeza e preocupação a notícia do assassinato do companheiro Zezinho, ex-vereador de Jandira e candidato a deputado federal na ultima eleição. O PT vai acompanhar o desenrolar desse crime e suas motivações”, afirmou o secretário de Comunicação do PT em SP, Jilmar Tatto.

“A milícia bolsonarista segue disseminando o terror agora em São Paulo também. Há pouco assassinaram a tiros o ex-vereador petista Zezinho, de Jandira (SP), candidato a prefeito em 2020 e a deputado federal nestas eleições”, declarou o deputado federal Alencar Santana (PT).