Fabrício Carvalho agradece ao futebol tudo o que é hoje

ANDRADINA – O candidato a Deputado Federal, Fabrício Carvalho, mais uma vez enfatiza a importância do futebol da vida de muitas crianças e, também na sua, por isso tem como uma de suas bandeiras, a transformação do esporte em algo profissional para que mais pessoas tenham acesso a esse esporte, assim como outros também. Muitos jovens e adolescentes tem inúmeros talentos, mas acaba desistindo do esporte porque não tem um suporte emocional, financeiro e até familiar. “Se eleito, vou buscar fazer isso em todo país e termos entidades que possam gerenciar a vida desses jovens”, disse ele.

Um dos grandes exemplos que ele sempre cita foi sua passagem pelo clube São Caetano, da mesma cidade homônima do ABC paulista. Lá ele encontrou no futebol seus melhores momentos e tudo o que ele tem hoje foi praticamente conquistado nessa passagem, por isso ele é eternamente grato aos dirigentes e companheiros de sua época.

“Um dos momentos mais marcantes da minha trajetória no esporte foi a vitória do Campeonato Paulista com o São Caetano, time que jogava em 2004. Em uma final emocionante contra o Paulista de Jundiaí conquistamos o nosso primeiro título de primeira divisão. Vitória histórica amplamente repercutida na época”, relembra o candidato a Deputado Federal, enfatizando sempre que o esporte muda vida, assim como mudou a dele.

Por isso ele vai ter sempre esse lema de vida: proporcionar à criança, ao adolescente e ao jovem oportunidades para que possam ter uma segurança familiar, aliado à segurança financeira para que possa praticar o tipo de esporte que mais ama sem ter a preocupação que sua família fique desamparada nesse período de busca do seu sonho.