Homem é morto a golpes de facão e enterrado pelo assassino em Guararapes

GUARARAPES – Um homem identificado como José da Silva, 42 anos, foi assassinado a golpes de facão e o autor do crime enterrou o corpo no quintal de uma casa em Guararapes, há 27 quilômetros de Araçatuba. O crime ocorreu há quatro dias e foi descoberto na terça-feira, 06, pela polícia.

A Polícia de Guararapes tinha conhecimento de que um homem estava desaparecido, e o serviço de inteligência passou a investigar o caso. Com base em informações levantadas, uma equipe da Polícia Militar foi até a residência de um suspeito já conhecido nos meios policiais.

A casa dele fica em um beco da rua Joaquim Pinto de Oliveira, em um terreno onde há várias casas. O investigado, que tem diversas passagens pela polícia, passou a demonstrar nervosismo diante da equipe policial.

Com autorização do averiguado os policiais entraram no terreno e encontraram uma cova rasa, coberta por terra e entulho, onde estava o corpo de Silva. O crime havia ocorrido há quatro dias. Os moradores que estavam na casa foram conduzidos a delegacia de Guararapes.

A Polícia vai investigar a participação de cada um deles no crime, e poderão responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tráfico e associação ao tráfico de drogas. Uma das hipóteses é de que o crime tenha sido motivado por dívida de drogas.

A ocorrência foi atendida pelos policiais cabos Rodrigues, Ademir; Medeiros, Cândido e Trindade; capitão Ilton e tenente Beneti.