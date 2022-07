Acontece neste final de semana os campeonatos de Basquete 3 e 2° Campeonato Futgol

ANDRADINA – A Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude da Prefeitura de Andradina promove neste final de semana dois campeonatos que fazem parte do calendário de Festejos de Andradina. No sábado, 23/07, a partir das 8h, o Campeonato de Futgol no Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso e no dia 24/07, também a partir das 8h, a Copa de Basquete 3 no Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha. Todos os esportistas estão convidados.

No campeonato de Futgol serão duas categorias Sub 13 e Sub 17, segundo o subsecretário Fabrício Indião, será colocada uma rede no gol na onde cada participante terá direito a 5 chutes, acertando a parte superior (ângulo) 10 pontos, acertando a parte de baixo 5 pontos.

Ao final das competições os vencedores serão premiados com medalhas.