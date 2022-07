PM de Ilha Solteira prende acusado de homicídio em Iturama, MG

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar de Ilha Solteira/SP, prendeu na noite de domingo, 03, um homem de 52 anos acusado de cometer um homicídio contra outro de 28, por volta das 18h do mesmo domingo, na avenida Prefeito Juca Pádua, na cidade de Iturama/MG. Encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, foi indiciado por homicídio (Art. 121) e porte ilegal de arma de fogo e munições (Art. 14) e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu sobre a usina hidrelétrica (UHE) de Ilha Solteira, localizada no rio Paraná, divisa dos estados de SP e MS, enquanto ele aguardava a liberação do trânsito, que estava fechado devido ao acidente entre dois veículos que acabou tendo como vítima fatal uma criança de apenas 7 anos.

A equipe do CGP3 (Comando de Grupo Patrulha), de Ilha Solteira, formada pelo sargento PM Nunes e cabos PMs Paulo e Custódio estavam no local prestando apoio no atendimento da ocorrência do acidente e receberam a informação via COPOM – Comando de Operações da PM, de que radares captaram o veículo do suspeito, uma Hilux branca, circulando na região.

Os policiais militares foram informados ainda de que ele poderia estar na fila de automóveis sobre a UHE Ilha Solteira devido ao acidente, pois havia a suspeita de que ele estivesse fugindo para o estado do Mato Grosso do Sul.

Com as características do veículo e do suspeito, os policiais acabaram localizando o acusado parado no congestionamento causado pela batida.

Abordado e revistado, com ele os policiais localizaram um revólver calibre 38 e munições calibre 357, uma delas já deflagrada.

O CRIME

Ainda há poucas informações sobre o homicídio, mas, de acordo com relatos do próprio suspeito à Polícia Militar, ele estaria com o filho participando de uma cavalgada ocorrida em Iturama/MG.

Nesse evento a vítima teria se envolvido em uma briga com o filho do homicida, que não gostou de supostas ameaças proferidas contra seu filho. De acordo com informações policiais, o suspeito já cometeu outros dois homicídios, sendo eles nos anos de 1992 e 2006. (também com informações do site Ilha News)