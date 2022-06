Visitas são surpreendidas em unidades prisionais da região com drogas e eletrônicos

Na última semana, entre os dias 30/05 e 06/06, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), flagraram várias situações em que vistas de presos das penitenciárias da região foram surpreendidas com objetos contendo maconha (Cannabis Sativa), ou ainda componentes de aparelhos de telefones celulares e bilhetes para parentes de presos. Todas as pessoas envolvidas ou foram indiciadas e presas, ou, no caso de não haver flagrante, processadas para que, futuramente, a Justiça se manifeste se para saber as condenarão, ou imputarão algum outro tipo de pena. A mais imediata é a suspensão do rol de visitas por um período estabelecido pela SAP.

PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

No último sábado (04/06), uma visitante de sentenciado da Penitenciária de Irapuru foi impedida de entrar na unidade após passar pelo scanner corporal e o aparelho revelar nas imagens geradas um objeto suspeito em sua posse. A mulher confessou o fato, retirando do corpo um invólucro que, após aberto, revelou conter substância esverdeada, aparentando semelhança com o entorpecente Maconha, além de tiras de papel, provável droga sintética conhecida como K4.

No dia seguinte (05/06), outra mulher também foi flagrada nos mesmos moldes portando objeto metálico em suas partes íntimas, o que ela confirmou se tratar de 01 (um) celular, 01 (uma) placa de celular, 02 (dois) chips, 01(um) autofalante e 01(um) fio de estanho. Os materiais ilícitos foram apreendidos e os sentenciados incluídos preventivamente no Pavilhão Disciplinar para averiguação dos fatos, enquanto as visitantes foram suspensas do rol de visitas nos termos da legislação vigente.

PENITENCIÁRIA “MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES” DE PRESIDENTE VENCESLAU (PII)

Por volta das 12h30 de sábado (04/06), durante a conferência de rotina na saída das visitantes no setor de portaria da unidade prisional, uma funcionária avistou um volume extra no top de uma das mulheres. Foi solicitado que ela então retirasse a blusa de frio para conferência, momento em que retirou da peça um envelope contendo 08 (oito) manuscritos os quais, em análise preliminar, verificou-se que se tratava de recados a familiares de outros presos. Assim, os papeis foram apreendidos e encaminhados ao Núcleo de Inteligência para análise mais aprofundada. A mulher foi suspensa do rol de visitas, conforme legislação vigente.

PENITENCIÁRIA”NESTOR CANOA” DE MIRANDÓPOLIS I

Por volta das 13h do dia 02/06, durante a realização de revista de praxe nos pertences enviados a unidade através de correspondência pelo irmão de um sentenciado, foram apreendidos 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo em seus interiores substância esverdeada semelhante à Maconha. Os objetos irregulares estavam inseridos dentro de pedaços de salames. Indagado o sentenciado que receberia a mercadoria, manteve-se em silêncio. Desta forma, a unidade prisional removeu o recluso ao Pavilhão Disciplinar em isolamento preventivo, bem como instaurou Procedimento Disciplinar para averiguar os fatos. O remetente foi suspenso do rol de visitas e a autoridade policial comunicada.

PENITENCIÁRIA “ASP. LINDOLFO TERÇARIOL FILHO” DE MIRANDÓPOLIS (PII)

Ao passar as visitantes pelo scanner corporal como procedimento de revista, servidores flagraram objetos ilícitos com duas mulheres. A primeira delas foi apreendida no sábado (04/06), com dois invólucros escondidos no top, os quais continham 45 gramas de possível entorpecente Maconha.

A segunda visitante foi impedida de entrar na unidade no domingo (05/06), pois carregava no cós da calça e camuflada na calcinha, respectivamente, uma folha de suposto entorpecente conhecido como M4 e um invólucro de comprimidos semelhantes a estimulantes sexuais. Em ambas as ocorrências, a Polícia Militar foi acionada e tomou as medidas de praxe. No âmbito da SAP, as mulheres foram suspensas do rol de visitas.

PENITENCIÁRIA “JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI” DE MARABÁ PAULISTA

No dia 30/05, a mãe de um sentenciado encaminhou uma encomenda ao filho, que cumpre pena na unidade prisional, porém, em meio aos pertences, havia 01(um) chip de celular oculto. Desta feita, o fato foi comunicado à delegacia de Marabá Paulista para a qual foi enviado o material apreendido. Foi instaurado Procedimento de Apuração Preliminar apara apurar eventual responsabilidade funcional acerca do fato. A mulher foi suspensa do rol de visitas e o sentenciado responderá a Procedimento Disciplinar para apurar a participação nos fatos. (com informações da Secretaria de Administração Penitenciária)

