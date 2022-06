Argentino é preso ao mostrar órgão genital para juiz em audiência de custódia

O acusado havia sido detido na parte da manhã acusado de dirigir gracejos a pelos menos 8 mulheres e a tarde tocou nas nádegas de uma outra. Na audiência de custódia virtual, mostrou duas vezes o pênis para o juiz

ANDRADINA – O desempregado de nacionalidade argentina, Valdeir Goularte, de 25 anos em situação de rua pelo município de Andradina, foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 03, acusado de importunação ofensiva ao pudor, depois de direcionar gracejos a pelo menos 9 mulheres durante a manhã daquele dia e a tarde passado as mãos nas nádegas de uma mulher de 19 anos. Encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, foi indiciado e preso, aguardando audiência de custódia.

A primeira detenção do acusado aconteceu na manhã de sexta feira, quando os policiais da equipe do CGP 1 (Comando de Grupo Patrulha) Andradina, 1° Sgt PM Ferreira, Cb PM Suzuki, foram acionados para atendimento de ocorrência de importação ofensiva ao pudor pela área central da cidade.

Em contato com diversas solicitantes, pelo menos seis a princípio, todas foram unânimes em declarar que um indivíduo havia entrado em diversas lojas, mandado beijos para as funcionárias, praticado atos lascivos nos manequins das vitrines, adotando comportamento imoral e incompatível com a convivência em sociedade, levando medo e apreensão à todas que presenciaram suas ações.

Com apoio das equipes com Cb PM P. Eduardo e Cb PM Rocca; Cb Marta e Cb Fernando, foi feito patrulhamento pela área central, que culminou em sua localização e detenção do elemento pelo cruzamento das ruas Paes Leme X Rua Orensy Rodrigues.

Encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, não foi preso em flagrante por não ter tido contato físico com nenhuma das vítimas, sendo liberado.

Já no período da tarde da mesma sexta-feira, próximo das 14h, houve nova solicitação, no cruzamento das ruas Paes Leme e Orensy Rodrigues da Silva, ao lado da praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade.

No local a vítima informou aos policiais militares que um rapaz moreno havia passado as mãos em suas nádegas e se evadido.

Nesse intervalo houve nova denúncia de que um indivíduo havia acabado de invadir um escritório de advocacia pela avenida Bandeirantes e intimidado as funcionárias.

Os militares realizaram novas diligências, localizaram e detiveram o autor, lhe dando nova voz de prisão, sendo ele conduzido novamente à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi apresentado à delegada, dra. Michelly Milliorini, que ratificou a voz de prisão em flagrante, o autuando em flagrante pelo crime de importação ofensiva ao puder, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA VIRTUAL COM CENAS LAMENTÁVEIS

Durante a realização de audiência de custódia virtual, já que a presencial ainda não foi retomada devido ao coronavirus, o argentino acabou mostrando por duas vezes o órgão genital para o juiz que realizava a referida audiência, sendo então convertida sua prisão em flagrante em preventiva, permanecendo recolhido à cadeia de Pereira Barreto até ser encaminhado para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, onde aguardará os desdobramentos do processo.

Segundo informações da maioria das mulheres abordadas pelo acusado, ele aproximava-se delas com palavras de baixo calão, perguntava se elas eram “putas” e as chamavam para fazer programas sexuais.