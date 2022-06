Desempregado é preso em Guaraçaí acusado de tentar matar sua mãe

GUARAÇAÍ – Um desempregado de 38 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 31/05, acusado de violência doméstica e tentativa de feminicídio contra a própria mãe depois dele apresentar alteração de comportamento. A mulher foi ferida com um golpe de faca no pescoço, felizmente superficial, medicada e liberada. O acusado foi apresentado no Plantão Policial de Andradina onde o delegado, Dr. Raoni Spetic da Selva, o autuou em flagrante, recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais militares, Cb PM Costa, Cb PM Célio e Cb PM Renata, foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Pelo local, encontraram a vítima com um ferimento no pescoço.

Questionada a respeito do que provocou aquele ferimento, a mulher informou que havia sido causado por um golpe de facão desferido pelo seu filho, identificado por D., de 38 anos. Pelo local também estava um vizinho apresentando um ferimento na mão, causado pelo autor, com o uso do mesmo facão.

Com apoio da equipe com 2° Sgt PM Ricardo e Cb PM Ferraz, foi feito vistoria no interior da residência, tendo o autor sido encontrado e preso. O facão utilizado por ele nas agressões foi localizado e apreendido com marcas de sangue.

As vítimas foram socorridas ao Hospital local, medicadas e liberadas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Andradina onde o delegado, Dr. Raoni Spetic da Selva, o autuou em flagrante por Violência Doméstica e Tentativa de Feminicídio, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça. O facão do tipo de cortar cana (terça), foi apreendido.