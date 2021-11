Criança de 5 anos fica ferida após troca de tiros durante perseguição policial em Dracena

Ainda segundo a polícia, numa bolsa encontrada no veículo, foram localizados dois tijolos de maconha, uma arma de fogo e dois celulares. O homem e a mulher que estavam no veículo foram presos.

De acordo com a diretoria clínica da Santa Casa de Dracena, a criança foi atingida com três tiros, sendo um na perna, um no braço e um na barriga. Ela foi submetida a um procedimento cirúrgico e se recupera na enfermaria do hospital, sob responsabilidade da família.

