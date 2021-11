Mulher morta em acidente de moto será sepultada em Alagoas

ANDRADINA – O corpo da operária do Friboi, Maria Damiana Monteiro da Silva, de 24 anos, morta depois de se envolver em um acidente de moto na madrugada de sexta-feira (19), na rodovia Marechal Rondon (SP 300), quando estava a caminho do trabalho, foi trasladado de avião neste sábado (20), para seu município de origem, Jacaré dos Homens/AL, onde será sepultado. Ela deixa o marido e uma filha de aproximadamente 6 anos.

O corpo da vítima foi velado na manhã de sábado (20), das 6h às 8h, na funerária Cardassi, em Andradina e depois realizado o traslado até Araçatuba, de onde seguiu de avião para o estado de origem dela.

O ACIDENTE

Foram dois acidentes praticamente ao mesmo tempo, porém, as motos envolvidas não se chocaram, conforme se pensava anteriormente e consta no boletim de ocorrência que não houve o choque.

O primeiro deles aconteceu às 5h50, quando o também operário do Friboi, Claudionor de Souza Santos, 47 anos, residente em um sítio nas proximidades, se dirigia para seu trabalho pela rodovia Marechal Rondon, pilotando a Titan 150cc, na cor vermelha, quando na altura do KM 639 + 100 metros, se atrapalhou com um cone colocado como sinalização de reparos feitos na pista que passa em frente da reflorestadora de eucaliptos, entrando em uma depressão na pista.

Na tentativa de sair do “buraco”, ele acabou batendo o pneu dianteiro contra a saliência de mais de 5 centímetros do asfalto, caindo um pouco mais adiante e sofrendo escoriações no joelho e cotovelo, lado esquerdo. Um motorista de ônibus que seguia logo atrás ajudou a retira-lo junto com a moto do meio do asfalto, colocando-o próximo da divisão metálica das duas pistas enquanto acionava o socorro.

Pouco tempo depois, também seguia o casal formado por Maria Damiana Monteiro da Silva, 24 anos e seu marido Elieudo Vieira Barros, 30, piloto da motoneta Biz na cor prata e os dois também operários do frigorífico.

Ao que tudo indica, Elieudo pode ter olhado para o rapaz acidentado e entrado na mesma depressão na pista. Ao tentar sair, acabou também batendo o pneu dianteiro da Biz contra a saliência de mais de 5 centímetros, caindo os dois no asfalto. A mulher utilizava o capacete do tipo aberto e bateu o rosto contra o asfalto, sofrendo traumatismo crânio/encefálico.

O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde todas a equipe de prontidão tentou por aproximadamente uma hora manobras de reanimação em Maria Damiana,porém, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o marido recebeu curativos e foi liberado posteriormente. A morte da mulher provocou consternação em todos seus familiares e na sociedade andradinense como um todo.

Já o outro operário ferido, Claudionor Santos, foi socorrido pela equipe de resgate da Via Rondon para aquela mesma unidade de saúde, recebendo os curativos e soro e liberado posteriormente.

As duas motos, tanto a Titan 150 vermelha, como a motoneta Biz sofreram avarias médias e foram liberadas posteriormente para familiares das vítimas.

A Polícia Rodoviária e homens da concessionária da rodovia organizaram o trânsito no trecho onde ocorreu o acidente, sinalizando ainda mais com cones, porém, não foi registrado congestionamento. A perícia técnico/científica compareceu ao local. O acidente foi registrado no 2º DP.