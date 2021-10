Presidentes de Câmaras da região visitam o Poder Legislativo de Andradina

Coxinha Prando recepcionou os presidentes das Câmaras de Araçatuba, Birigui e Penápolis nesta tarde na sede do Poder Legislativo de Andradina

ANDRADINA – A Câmara Municipal de Andradina representada pelo presidente Helton Rodrigo Prando, o popular “Coxinha”, recebeu na tarde da última quinta feira (07) em seu gabinete para uma reunião, três presidentes de Poderes Legislativos da região.

O encontro de presidentes legislativos contou com a presença de Alceu Batista de Almeida Júnior, da cidade de Araçatuba, Cesar Pantarotto Junior, da cidade de Birigui e, Letícia Takano Sader, de Penápolis.

A Câmara Municipal de Andradina vem sendo destaque na região e no estado de São Paulo, isso graças às ações de economia com diárias de viagem e publicidade do presidente Coxinha Prando, juntamente com todos os outros 14 vereadores andradinenses, que aderiram a essa nova forma de administração.

Os presidentes colocaram em pauta na reunião que esta é apenas a primeira de muitas reuniões que estão por vir, “a união das Câmaras da região é um benefício direto a toda a população da região, muitas ideias e projetos que desenvolvemos serão amplamente discutidos e pautados pela experiência que vivenciamos em nossos municípios no dia a dia”, citou o presidente Coxinha Prando.

O presidente da Câmara de Birigui, Cesinha, afirmou que ainda vai procurar os presidentes legislativos de outros municípios, “esse é só o começo de uma longa união que pretendemos formar, sabemos das dificuldades que enfrentamos em todos os municípios da região, com essa união poderemos nos ajudar e nos fortalecer ainda mais.” Disse.

Todos os quatro presidentes citaram que estão disponíveis para colocar em pauta novas ideias, “hoje estamos em um novo modelo político em nossa região, tenho certeza que essa união das Câmaras Municipais só vai colaborar com o crescimento dos municípios que legislamos.” Citou a presidente da Câmara de Penápolis, Letícia Takano Sader.

Já o presidente da Câmara de Araçatuba, Alceu, disse que tem muita confiança nesta união, “sabemos que o trabalho que o Coxinha vem realizando em Andradina está muito compatível com o nosso pensamento também, acredito que é de pessoas assim que precisamos para que nossa união ganhe força e possa se estabelecer com o benefício da população de toda a nossa região.” Concluiu.

Após a reunião o presidente Coxinha Prando serviu um café da tarde aos presidentes visitantes, onde puseram dialogar ainda mais quanto as dificuldades e necessidades encontradas em todos os municípios da região, além de apresentar várias experiências e soluções para toda a população regional.