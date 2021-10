PMRv e PF prendem motorista de caminhão baú com 500 tabletes de cocaína

ASSIS – Uma operação conjunta entre as Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal, realizada na noite desta quinta-feira (30), na Rodovia Raposo Tavares (SP – 270), altura do KM km 453 + 400 metros, trecho que passa por Assis, prendeu o motorista de um caminhão baú (São Paulo/SP), carregado com 500 tabletes de cocaína, totalizando 430 Kg. Encaminhado para a Polícia Federal de Marília, o motorista foi indicado e permaneceu preso. A droga e o caminhão foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu às 19h durante operação “São Paulo Mais Seguro”, em ação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal, quando as equipes abordaram um caminhão Scânia bau, de São Paulo/SP; cujo condutor demonstrou demasiado nervosismo na fiscalização.

Foi realizada uma vistoria minuciosa no compartimento de carga, um baú refrigerado carregado de carne, onde foi localizada em fundo falso no teto, grande quantidade de cocaína, aproximadamente 430 kg, distribuídos em 500 tabletes.

O motorista do caminhão foi preso pelo crime de tráfico de drogas, e juntamente com o veículo e a droga, foi conduzido à sede da Polícia Federal em Marília/SP.