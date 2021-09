Justiça mantém prisão de casal acusado de matar personal trainer com mais de 30 facadas

Andressa Serantoni foi morta durante briga em 12 de agosto de 2020, em São José do Rio Preto (SP).

RIO PRETO – A Justiça manteve a prisão do casal acusado de matar a personal trainer Andressa Serantoni com mais de 30 facadas, em São José do Rio Preto (SP). O crime foi registrado no dia 12 agosto de 2020.

Joel Fernandes Santos e Sidileide Normanha da Paixão Santos foram presos em flagrante e denunciados pelo Ministério Público (MP), em 10 de novembro, por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Eles também foram denunciados por homicídio tentado duplamente qualificado por motivo torpe e crime praticado para garantir a execução de outro crime.

A decisão de manter a prisão, de 9 de setembro, foi feita três meses depois da última manutenção do processo dos réus, com base na nova redação do artigo 316 do Código Processual Penal, segundo o qual uma prisão preventiva se torna ilegal se não é reanalisada a cada 90 dias pelo juízo responsável, para tomar a decisão que libertou o traficante.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Joel e Sidileide eram conhecidos por causarem problemas na vizinhança onde moravam.

Sidileide tinha o hábito de, com o celular em mãos, filmar vizinhos sem autorização, gerando desentendimentos, conforme relatado no inquérito.

No dia do crime, Andressa foi até a casa da mãe para alimentar o cachorro, e Sidileide passou a filmá-la sem sua permissão. Andressa, então, questionou a mulher sobre o motivo da filmagem, momento em que a mulher respondeu: “você é de alguma quadrilha pra eu não poder te filmar?”.

Ainda de acordo com a denúncia, Sidileide agarrou a vítima pelos braços e disse ao marido: “vai lá, pega lá para gente resolver”. Joel foi até o carro, pegou duas facas, retornou e entregou uma para a mulher. Em seguida, conforme a denúncia, ambos passaram a esfaquear a vítima ao mesmo tempo.

Andressa foi atingida com mais de 30 facadas no pescoço, tórax, coxas, braços e mãos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um vizinho viu o casal cometendo o crime e tentou evitá-lo. No entanto, Sidileide avançou com a faca nele e o homem conseguiu escapar.

Logo depois, o vizinho tentou tirar Joel de cima de Andressa, mas o acusado também começou a tentar golpeá-lo, não permitindo que a vítima fosse socorrida.

Sidileide e Joel entraram na casa deles após matar a personal trainer a facadas. Porém, policiais militares pularam o muro da residência e prenderam o casal em flagrante.