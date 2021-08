BAEP prende mulher com 10 tijolos de pasta base de cocaína

Acusada estava acompanhada do filho de colo de apenas um ano e a babá dele.

ARAÇATUBA – Uma mulher de 29 anos, moradora no bairro Vilella, em Araçatuba, foi presa na madrugada deste domingo (29), pelo BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, acusada de tráfico de entorpecentes, depois de flagrada com 10 ‘tijolos’ de pasta base de cocaína quando desembarcou de um ônibus na rodoviária de Araçatuba. Encaminhada à Central de Flagrantes, foi indiciada e recolhida à Cadeia Feminina de Tupi Paulista. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da acusada, que estava com o filho de colo de apenas um anos e a babá dele de 38 anos, aconteceu nos primeiros 30 minutos deste domingo, 29, quando uma equipe do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recebeu a informação de que duas mulheres tinham desembarcado com grande quantidade de entorpecente. O denunciante passou o nome das duas, características físicas e informou que a droga estava em uma mochila rosa.

Os policiais militares foram até a rodoviária e identificaram as duas mulheres pelas características passadas. A autônoma estava com o filho no colo e a mochila descrita na denúncia. Ao ser questionada pelos policiais sobre o que ela tinha na mochila, a autônoma começou a chorar e confessou que havia 10 tijolos de cocaína. Ao revistar a mochila os policiais encontraram a droga.

A indiciada disse que pegou o entorpecente no metrô do Capão Redondo em São Paulo, mas, por temer pela sua segurança, não quis dizer de quem pegou a droga e nem a pessoa que pagou R$ 1 mil para ela buscar o entorpecente. A babá, por ter ido junto, receberia R$ 300. As despesas das viagens de ida e volta a São Paulo foram custeadas por um traficante de Araçatuba, que a mulher também não informou quem seria. A mãe da autônoma foi acionada e ficou com a criança de colo.

A babá disse à polícia que conhece a indiciada há dois anos porque ela namorou uma amiga sua. Depois ela casou-se com um homem e teve um filho. Na sexta-feira passada, dia 27), a autônoma chamou a babá para ir buscar doces (chocolates) em São Paulo, e a contratou como babá para cuidar da criança enquanto ela supostamente faria as compras.

Quando chegaram a São Paulo a babá ficou com a criança no metrô da Barra Funda e a indiciada seguiu sozinha para o metrô de Capão Redondo. Uma hora e meia depois ela retornou com uma caixa na mão e como ela estava com uma mochila cor de rosa, entrou no banheiro com a caixa e a mochila e depois ela saiu somente com a mochila carregada.

A babá perguntou o que tinha na caixa e mochila e a autônoma disse que eram barras de chocolates. Elas pegaram o ônibus das 14h30m e chegaram em Araçatuba meia-noite e meia. Segundo a babá, a autônoma ficou o tempo todo com a mochila nas costas ou nos seus pés quando estava sentava na poltrona do ônibus, quando ela descia nos postos carregava a mochila nas costas, sempre deixando a criança com a babá.

Quando chegaram em Araçatuba a autônoma chamou um motorista de aplicativo e quando estavam aguardando o veículo, os policiais chegaram para abordagem. No momento em que descobriram a droga, a autônoma pediu desculpa para a babá dizendo que não trazia chocolates, e sim drogas. A babá não chegou a receber os R$ 300 pelo serviço prestados para a mãe da criança.

Se “batizados” (misturados a outra substâncias para aumentar seu volume), os 10 quilos de pasta base poderiam render até 60 quilos de cocaína refinada. A presa foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Tupi Paulista, permanecendo à disposição da Justiça. (com informações do RP10)