Morador de Independência detido por embriagues pula da viatura tentando se livrar do flagrante

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um pintor de 28 anos foi preso pela polícia Militar de Nova Independência na noite do último domingo (04), acusado de embriagues ao volante, depois de flagra-lo pilotando uma motoneta Biz, cor preta, com visíveis sinais de dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Ele também não era habilitado. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A motoneta foi apreendida e elaboradas multas pela embriagues e falta de CNH.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 20h, durante patrulhamento preventivo por Nova Independência, quando os Sd PM Felipe e Sd PM Luan avistaram “M.”, 28 anos, profissão pintor, morador da própria cidade, conduzindo a motocicleta Honda Biz de cor preta pela via pública e, ao notar a aproximação da equipe militar, portou-se de maneira suspeito, sendo então abordado.

Ao descer do veículo, o pintor apresentou todos os sinais clássicos da embriaguez tais como: falta de equilíbrio, odor etílico, olhos vermelhos e voz pastosa.

Solicitado para apresentar seus documentos pessoais e do veículo, declarou não ser habilitado e não possuir qualquer documento da motocicleta. Convidado a realizar o teste do etilômetro, recusou.

Diante das irregularidades constatadas, M. recebeu voz de prisão, ocasião em que tentou se evadir do local, sendo contido e colocado no banco traseiro da Viatura para ser conduzido ao Plantão Permanente de Andradina, incurso no crime tipificado no artigo 306 do CTB.

Ao iniciar o deslocamento para o Plantão Permanente, M. abriu a porta traseira da viatura e pulou, caindo ao solo, sendo novamente detido, vindo a sofrer escoriações no rosto e joelho, sendo encaminhado à UPA, onde foi atendido, medicado e liberado pelo médico plantonista.

Apresentado no Plantão Permanente, o Delegado Dr. Tiago Barroca ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de Embriaguez, arbitrando fiança no Valor de R$ 1.100,00, que não foi paga pelo autor, sendo este recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da justiça.

A motocicleta foi recolhida ao pátio Rebocar.