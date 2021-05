8° BAEP prende homem acusado de tráfico de drogas avaliadas em R$ 40 mil

PRESIDENTE PRUDENTE – Na manhã deste domingo (30), durante operação de combate ao tráfico de drogas na Rodovia Raposo Tavares (SP 270) em Presidente Prudente/SP, por volta das 06h, policiais militares abordaram um ônibus oriundo de São Paulo e na vistoria veicular, localizaram drogas escondidas em uma bagagem, resultando na prisão em flagrante de um homem de 29 anos, morador de Presidente Prudente.

Durante operação na Rodovia Raposo Tavares, km 561 + 500m, na Base da Polícia Rodoviária, a equipe abordou um ônibus intermunicipal oriundo de São Paulo.

Em entrevista com os passageiros, um deles apresentou nervosismo e indagado se havia algo de ilícito em seus pertences, de imediato negou. No entanto, o homem acompanhou a fiscalização no bagageiro do ônibus e o homem confessou que trazia na caixa 19 tabletes de maconha (Cannabis Sativa) e mais 02 tabletes na mochila, totalizando 14,7 kg da droga, além de 997 embalagens de cocaína a vácuo, dentro da mochila, totalizando 679 gramas.

O homem informou que buscou a droga na Rodoviária da Barra Funda em São Paulo e estava trazendo para Presidente Prudente e entregaria a um indivíduo em uma transação de R$ 40.000,00 recebendo como pagamento R$ 3.000,00, 01 kg de maconha e algumas embalagens de cocaína.

O homem foi conduzido à Delegacia Participativa onde permaneceu à disposição da Justiça. (Fonte: COMUNICAÇÃO SOCIAL 8° BAEP 8º BAEP PMESP)