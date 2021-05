Estudante de contabilidade preso com 271 gramas de Skank

CASTILHO – Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu na madrugada de domingo (30), o estudante de contabilidade L. C. M. S., de 20 anos, residente itinerante na cidade de Três Lagoas/MS, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com 271 gramas de Skank (a super maconha)), escondidos em uma mala quando ele viajava em um ônibus na rodovia Marechal Rondon. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu durante fiscalização criminal pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura do KM 655, (Praça de Pedágio de Castilho), quando a equipe de Força Tática com sargento PM Alexander, cabo PM Diletti e cabo PM Rezende, abordou o ônibus da Empresa Reunidas de linha Três Lagoas/MS X São Paulo/SP.

Em buscas no interior do referido ônibus, foi abordado o estudante da UFMS, morador de São Paulo, sentado na poltrona 23. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Em sua bolsa de mão os PMs localizaram um cigarro de Skank.

Durante busca em sua mala de cor verde, no bagageiro do ônibus, localizaram dois sacos plásticos e um pote de vidro com 271 gramas da mesma substância Skank. Com ele havia R$ 93,65 e 1 celular marca Sansung.

Questionado a respeito da droga localizada, informou que pagou RS 4,00 no grama da referida droga em Três Lagoas e a estava levando para São Paulo.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão por infringir o artigo 33 da Lei 11343/06 -Tráfico de Drogas, cientificado dos seus direitos constitucionais e conduzido ao Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado ratificou a voz de prisão, recolhendo-o à carceragem da cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.