Pais de Eloá lamentam morte por Covid da mulher que recebeu o coração da filha em 2008

Segundo a família da transplantada, Augusta faleceu na segunda-feira (3) em decorrência de complicações da Covid-19, no hospital particular onde estava internada em Parauapebas, no Pará. Ela era casada, não tinha filhos e morava em Canaã dos Carajás, interior do estado.

“Augusta ficou maravilhosa depois que recebeu o coração de Eloá, mas essa doença [Covid] a pegou e a matou”, completou Ana Cristina.

“Ficamos sabendo e lamentamos o falecimento da Maria Augusta”, falou à reportagem Everaldo Pereira dos Santos, 56, pai de Eloá.

Eloá teve a morte cerebral anunciada pelos médicos em 18 de outubro de 2008. O assassino era um entregador de pizzas de 22 anos. Ele não aceitava o fim do namoro. De 13 a 17 de outubro de 2008, a imprensa transmitiu ao vivo o sequestro, com seu desfecho trágico.