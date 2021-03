Mário Celso debate projeto de cicloturismo com vereadores Faustino e Zamboni

ANDRADINA – Em uma reunião com o prefeito de Andradina/SP, Mário Celso Lopes, os vereadores Sérgio Faustino (PL) e Hugo Zamboni (Patriotas) apresentaram soluções para o desenvolvimento do cicloturismo na cidade. A convite dos vereadores as discussões foram ampliadas com a participação do Policial da Rocam, Augusto Lima, do Sargento Vieira da PM, um profundo conhecedor e do Médico João Amorim, um dos grandes entusiastas do cicloturismo no município.

Mário Celso, que já havia aderido a ideia de desenvolver o cicloturismo em Andradina, tinha novidades a contar, sobre a implantação das primeiras duas ciclovias da cidade, na Avenida Guanabara e também na Avenida Bandeirantes, duas das maiores vias do município.

“A ideia de se desenvolver no município uma modalidade de turismo aliado a sustentabilidade e manutenção de uma vida saudável é muito bem vista, ainda mais se integrarmos 17 municípios da nossa região”, disse Mário.

Faustino explicou que a criação de uma rota de cicloturismo, onde a sede será Andradina, ganhou o apoio da equipe técnica da RT – Região Turística do Pantanal Paulista, vinculada ao CIENSP – Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste. “Cada cidade vai fazer a sua lição de casa para se integrar as rotas de cicloturismo pela zona rural. A ideia é profissionalizar a iniciativa e até mesmo captar recursos via Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.

Zamboni afirmou que o projeto tem grande receptividade e já ganhou o apoio necessário nos municípios de Pereira Barreto, Ilha Solteira, Itapura, Castilho, Murutinga do Sul, Suzanápolis e Mirandópolis. “O projeto agrega as necessidades de esportistas, já que o ciclismo é uma modalidade de esporte que cresce não só na região mas Brasil afora. A difusão do cicloturismo na região está servindo como fonte de inspiração para pessoas que pretendem fazer sua primeira experiência de percursos de bicicleta, seja como esporte ou como atividade para a manutenção de uma vida saudável”, disse Zamboni.

O grupo aproveitou a reunião para estudar o mapa do município e estabelecer alguns roteiros. O planejamento, segundo Faustino, prevê a utilização de estradas rurais e trechos urbanos. O vereador acredita que o investimento no cicloturismo beneficia a economia das cidades, bastando ver a intensa movimentação de ciclistas diariamente em Andradina e principalmente nos fins de semana. “Nossa intenção é integrar de forma colaborativa as secretarias de Saúde, Meio Ambiente e os departamentos de Turismo das cidades da região, para que a iniciativa já nasça vitoriosa e com força política para captar investimentos”, afirmou Faustino.

Secom/Prefeitura