APAN lança edital de convocação para realização de eleições gerais

ANDRADINA – A APAN – Associação de Pais e Amigos dos Nadadores de Andradina lançou edital de convocação para realização de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 de fevereiro, na rua Rodrigues Alves, bairro centro, q7uando serão discutidos vários temas, além da realização da eleição dos novos membros da diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A posse dos eleitos acontece logo após o encerramento da votação.

Na Assembleia Geral serão deliberados a seguinte Ordem do Dia:

1 – Aprovar as contas do Exercício do ano de 2020

2 – Elaboração e Apresentação de projetos para pleitear recursos da Lei de Incentivo ao Esporte

3 – Alteração do nome (razão social) da entidade

4 – Leitura, discussão e aprovação do novo estatuto, visando a adequação do mesmo à Lei nº 9.615/98, Lei Pelé, e assim permitir a solicitação do Certificado 18 – 18ª

5 – Eleição e posse dos membros eleitos da Diretoria Executiva e Conselho fiscal. O registro das chapas será realizado após a leitura, discussão e aprovação do novo estatuto, sendo destinado a cada chapa concorrente 15 minutos para apresentação de seus membros e de suas propostas.

6 – Posse da diretoria Executiva e Conselho Fiscal

7 – Assuntos gerais.

A Assembleia, por ter como finalidade a alteração do estatuto social, eleição e posse da diretoria Executiva, e de Conselho Fiscal, se instalará de acordo com o item 2º, do artigo 23, do Estatuto Social vigente.

1 – Primeira chamada às 14h, com a presença de 2/3 dos associados no mínimo

2 – Segunda chamada às 15h, com a presença de 50% dos associados no mínimo

3 – Terceira chamada as 16h, com qualquer número de associado.