Detento do CPP ​flagrado com drogas no estômago foge de hospital

RIO PRETO – Um detento que estava internado no Hospital de Base de Rio Preto sob escolta policial fugiu da unidade na segunda-feira (15). Ele estava internado há 10 dias após ser flagrado tentando entrar com porções de maconha no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a enfermeira pediu para que o PM retirasse as algemas do preso, pois ele iria ao banheiro. Enquanto isso, o policial ficou aguardando do lado de fora do quarto. O soldado disse ainda que em nenhum momento retirou as algemas totalmente, apenas algemou o homem de uma forma mais branda, para que ele conseguisse usar o banheiro.

No momento que o policial retornou para o quarto, não encontrou mais o detento. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o policial afirma que ficou o tempo todo na porta do quarto e não ouviu nenhum barulho estranho. A polícia ainda faz buscas para localizar o foragido, mas até o momento ele não foi localizado.

DROGAS NO ESTÔMAGO

No dia 5 de fevereiro, quatro detentos foram flagrados com drogas no estômago ao retornar para o CPP. Os reeducandos voltavam do serviço realizado na horta do presídio, quando foram submetidos ao scanner corporal e o aparelho identificou objetos estranhos na região abdominal de quatro deles.

Por conta disso, os quatro foram encaminhados ao Hospital de Base para avaliação médica e retirada dos objetos do corpo. No mesmo dia, um deles evacuou cinco e o outro quinze papelotes de droga. Os outros permaneceram internados.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária confirmou a fuga do detento do hospital. A Secretaria disse ainda que ele iria ser encaminhado para transferência e custódia no CDP, pois havia infringido as regras do regime semiaberto ao tentar entrar no CPP com entorpecentes no estômago.

OUTRO CASO

Em um outro caso, um detento do CPP também conseguiu fugir enquanto estava dentro do Hospital de Base para tratar de uma dor na região inguinal. Ele era escoltado por agentes penitenciários, que conseguiram recapturá-lo no Shopping HB.