Homem é preso com mais de um quilo de maconha e anotações do tráfico

Parte da droga estava no carro de um ajudante de 25 anos, e o restante na gaveta de um criado mudo na casa do rapaz.

ARAÇATUBA – Um ajudante de 25 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (15), por policiais do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) com um tijolo e porções de maconha, além de anotações do tráfico, durante uma ação na zona leste de Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Pinheiros e quando passavam pela rua Maria Gardioli Fardin, suspeitaram de um rapaz que estava dentro de um Vectra estacionado. Quando a viatura se aproximou os policiais perceberam que ele jogou algo para fora do carro.

Eles fizeram a abordagem e identificaram o suspeito, um ajudante de 25 anos. No interior do veículo os PMs encontraram duas porções de maconha debaixo do banco do motorista. Próximo do veículo foi localizado um aparelho de telefonia celular que o suspeito confirmou ser de sua propriedade.

Questionado, ele disse aos policiais que a droga apreendida iria ser entregue para uma terceira pessoa pelo valor de R$ 170, mas se recusou a identificar o eventual comprador. Em seguida, novamente indagado se tinha mais drogas, informou que em sua casa havia uma grande porção de maconha.

Os policiais foram até a casa do ajudante, no bairro Água Branca, e durante busca realizada com autorização do pai do rapaz, encontraram no quarto, em um criado mudo, dentro de uma gaveta, um tijolo e mais uma porção de maconha enrolados em um saco preto, pesando aproximadamente um quilo.

No mesmo quarto, sobre uma mesa, havia anotações em folhas condizentes com as de praxe do tráfico de drogas, sendo apreendidas. O ajudante ficou preso em flagrante, por tráfico de drogas, à disposição da Justiça.

Fonte: RP10