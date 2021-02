Homem é preso pela PM com revólver 38 após discussão em Araçatuba

A abordagem foi feita no bairro Chácaras Arco-Íris na noite de quinta-feira (11)

ARAÇATUBA – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante portando um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis intactos, na noite de quinta-feira (11), em Araçatuba (SP). A.H.F.S. foi surpreendido pela Polícia Militar no bairro Chácaras Arco-Íris após se envolver em uma discussão no bairro Atlântico.

A Polícia Militar passou a apurar o caso após receber denúncia informando que o motorista de um Gol branco, armado de revólver, teria seguido em direção ao bairro Arco-Íris após uma desavença.

Uma equipe passou a patrulhar o bairro e surpreendeu um veículo com as mesmas características estacionando na frente de uma casa. Em seguida, o motorista desceu com a arma em punho e correu para dentro da residência.

Com apoio de outras viaturas o local foi revistado e o revólver foi encontrado e apreendido.

O responsável pela arma foi apresentado no plantão policial de Araçatuba onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. O revólver será encaminhado para o IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica.

A ação contou com a participação dos policiais militares Tinen, Gudaitis, Bernardi, Sônego, Maurício, Barbosa, Marcel, com apoio de uma equipe do BAEP.

Fonte: RP10