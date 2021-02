Moradores de Andradina gravemente feridos em acidente de moto próximo da divisa SP e MS

CASTILHO – Os amigos Maikon Douglas e Vitor Hugo, moradores na cidade de Andradina, sofreram ferimentos graves pelo corpo ao se envolverem em grave acidente de trânsito na manhã de domingo (14), na estrada vicinal que liga aos ranchos próximos do Iate Clube Urubupungá, em Castilho. Socorridos por uma verdadeira força tarefa de bombeiros de Andradina (SP), Três Lagoas (MS), além da concessionária Via Rondon, permaneceram internados.

O acidente, ocorrida naquela vicinal, foi entre dois postos de gasolina localizados próximos da fronteira entre SP e MS, entre a motocicleta que a dupla ocupava e um automóvel, quando, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, invadiram a pista contrária e bateram violentamente contra o VW Gol.

Com o violento impacto, um dos ocupantes da moto sofreu fratura no fêmur e no antebraço. Já o outro rapaz sofreu fratura na clavícula. Os dois foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária Via Rondon, conscientes e orientadas, para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina.

Devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos para a Santa Casa local. Os ocupantes do automóvel não se feriram. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.