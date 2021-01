Homem acusado de matar vizinha em Aracanguá é encontrado enforcado na cela

Dois agentes de segurança penitenciário realizavam ronda de rotina de inclusão quando chamaram por Oliveira várias vezes, mas ele não respondeu

LAVÍNIA – O funcionário público municipal Danilo de Oliveira Ferreira, de 25 anos, foi encontrado morto enforcado dentro da cela do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Lavínia, onde estava preso desde quinta-feira, para onde foi levado após confessar o assassinato de sua vizinha, Rosineia Rodrigues dos Santos, a “Néia”, 42 anos, em Santo Antônio do Aracanguá.

O crime, praticado na noite de terça-feira (12), foi descoberto na tarde de quarta (13), quando Ferreira foi preso em flagrante. Ele foi levado ao Plantão policial de Araçatuba onde passou a noite, antes de ser transferido para o CDP de Lavínia.

Conforme o boletim de ocorrência, dois agentes de segurança penitenciário realizavam ronda de rotina de inclusão quando chamaram por Oliveira várias vezes, mas ele não respondeu. Ao entrarem na cela, onde o detento estava sozinho, o encontraram pendurado, enforcado com sua própria calça. O corpo do funcionário público foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes da liberação para velório e enterro. O caso foi registrado como suicídio consumado.

O crime

O assassinato de Rosineia passou a ser investigado a partir do seu desaparecimento. Ela não apareceu para trabalhar e colegas foram até a sua casa, constatando que o carro estava na garagem, mas ela havia sumido. O ex-marido e um familiar foram avisados e acionaram a polícia.

Por meio de imagens do circuito interno de residências da rua da vítima, os investigadores identificaram o vizinho de Rosineia. Ele foi visto entrando e saindo do carro e da casa da vítima.

Em seguida, os policiais civis conseguiram deter o acusado em casa. Ele acabou confessando o crime e levou a polícia até o local onde havia jogado o corpo, em um barranco ao lado da rodovia Marechal Rondon, próximo a um Motel, em Araçatuba.

Em depoimento, o indiciado disse que pulou no quintal da casa da vítima e que a atacou dentro da residência quando ela se assustou e começou a gritar. Danilo disse que asfixiou Rosineia com um cinto que encontrou em cima de um criado mudo no quarto.

Depois de constatar que a vítima estava morta, ele colocou o corpo no porta-malas do carro dela e seguiu até Araçatuba. No meio do caminho, o assassino jogou a bolsa e o celular da vítima. Após desovar o corpo, ele voltou para casa onde ficou até ser preso na quarta-feira, após ser identificado. A polícia estava apurando também se a mulher foi vítima de violência sexual antes de ser assassinada.

Fonte: RP10