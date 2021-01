Mário Celso vai mandar projeto que extingue 11 secretarias e mais de 70 cargos

ANDRADINA – O governo de Mário Celso Lopes, prefeito empossado de Andradina, não vai perder um segundo.

Depois de tomar posse a zero hora do dia 1º de Janeiro, o prefeito já vai encaminhar um projeto de reforma administrativa para a Câmara na segunda-feira (4), primeiro dia de expediente do novo mandato.

A reforma administrativa vai representar o fim de 11 secretarias municipais e a extinção de aproximadamente 80 cargos na assessoria da Prefeitura Municipal de Andradina.

Mário Celso espera que o presidente eleito da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando, o “Coxinha”, convoque uma sessão extraordinária o quanto antes para votar a reforma, que será encaminhada em regime de urgência urgentíssima.

“A reforma é um desejo da população que abraçou a ideia da nossa proposta de campanha e vai representar milhões em economia aos cofres públicos de Andradina já no primeiro ano de mandato. Não creio que os vereadores deverão se opor a ela”, explicou o prefeito.

Uma reunião com os 15 vereadores eleitos para o mandato 2021 a 2024, foi convocada para a tarde de segunda-feira.

O objetivo da reunião é mostrar a economia que será gerada com a reforma e também a nova estrutura administrativa proposta por Mário Celso.

Sem medo de mexer na estrutura administrativa da Prefeitura, Mário Celso afirmou que as mudanças vão promover economias não só na folha de pagamento mas também nos custos operacionais, por exemplo como aluguel de prédios que hoje servem para instalar as secretarias.

“Estamos promovendo um estudo profundo nas contas da prefeitura já há algum tempo e descobrimos gastos astronômicos com alugueis de prédios e isso vai mudar, e rápido”, disse.