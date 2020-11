TOR apreende quase 700 quilos de maconha no interior de São Paulo

Dois homens foram presos na ação; entorpecentes foram localizados em dois veículos

TEODORO SAMPAIO – A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), deteve dois homens, de 33 e 34 anos, por tráfico e associação ao tráfico interestadual de drogas e apreendeu 692,8 quilos de maconha. A ação aconteceu no final de semana em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo.

Os trabalhos foram desempenhados por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). Os policiais realizavam fiscalização próximo a um trevo da cidade, quando perceberam que um veículo retornou repentinamente ao perceber o bloqueio, seguindo em direção ao município.

Os PMs rodoviários acompanharam o carro para realizar a abordagem, mas em certo momento o perderam de vista. Contudo, após buscas pela cidade, o encontraram novamente, estacionado próximo a uma praça, na rua Pedro Rodrigues, sem nenhum ocupante.

Foi realizado monitoramento, até que outro veículo se aproximou do carro monitorado e um suspeito desembarcou para abrir o automóvel. Foi realizada a abordagem e o homem detido.

Questionado, o suspeito confessou ser o responsável pelo carro monitorado e, após vistoria no veículo, foram localizadas, em duas bolsas e no porta-malas, um total de 343 tabletes de maconha.

Outro homem, que também estava com o detido, confessou estar na posse de outro automóvel que também continha entorpecentes. Este segundo veículo foi localizado e nele encontrados um total de 349 tabletes da mesma droga.

A dupla contou aos policias que buscou os dois veículos carregados com a substância em Guaíra (PR) e depois seguiu em direção à capital de São Paulo.

Contudo, ao chegarem em Teodoro Sampaio, notaram a presença policial e decidiram aguardar na cidade antes de continuar o percurso. Para isso, se encontraram com dois amigos, que não sabiam da prática ilícita e um deles, no momento da abordagem, dava carona à dupla.

Todo o entorpecente foi apreendido para perícia e os dois carros, assim como R$ 1.788,00 e dois celulares recolhidos. Um rastreador de veículo também foi apreendido.

Os dois homens foram presos em flagrante e levados até a Delegacia Sede do município, onde foram indiciados e tiveram a prisão preventiva solicitada. Depois, a dupla foi encaminhada à Cadeia Pública de Presidente Venceslau, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: rp10.com.br