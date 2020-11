Trabalhador morre afogado em usina hidrelétrica após cair de estrutura metálica em MS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois homens trabalhavam em uma estrutura metálica quando o acidente aconteceu e eles caíram na água. A vítima não conseguiu se desprender do equipamento e acabou se afogando. O colega de trabalho dele se soltou e não teve ferimentos graves. Foi ele quem acionou os bombeiros, já que o corpo do trabalhador de 29 anos ficou imerso na água.

Os bombeiros resgataram o corpo da vítima do local. A perícia técnica da Polícia Civil foi chamada e deve apurar as causas do acidente e da morte do trabalhador.