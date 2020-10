Vereador Cal Baiano faz carreata para agradecer andradinenses pelo apoio recebido

ANDRADINA – O vereador Roberto Carlos Rodrigues Nunes, o “Cal Baiano”, realizou no último sábado (24), por diversas ruas e bairros de Andradina, uma carreata de agradecimento pelo reconhecimento dos munícipes andradinenses pelo serviços prestados ao longo desta atual legislatura. Ele esteve acompanhado de todos seus familiares e correligionários.

A carreata teve como ponto de concentração o Empório Bahia, localizado no cruzamento das ruas Londres com Av. Grécia, no jardim Europa, palco onde tudo começou e ‘Cal Baiano’ deu o ponta pé inicial para entrar na política. “Aqui no Jardim Europa é meu berço, mas aprendi a gostar de todo a cidade, já que ela me acolheu e também a minha família, como um todo.

SERTANEJO E TRABALHADOR

O vereador “Cal Baiano”, por ser originário do interior do estado da Bahia, se considera pessoa simples, educada e trabalhador, muito trabalhador. Ele fala da “correria” que ele faz no dia a dia atrás de reivindicações e conquistas que possam beneficiar a população, mas também ele não foge do trabalho pesado.

Prova disso é que recentemente ele pegou em um facão de cortar cana e em um espaço de pouco mais de duas horas cortou 228 metros quadrados de cana junto com seus familiares e amigos, que trabalham nessas lavouras pela cidade de Andradina e também na região. Tem até fogo para provar esse feito.

Já trabalhou no estado da Bahia e no de São Paulo por mais de 13 anos nesse tipo de lavoura, além de ter sido até mototaxista, antes de montar um comércio.

Segundo disse recentemente, depois de mostrar as fotos comprovando o que havia dito que estava cortando cana, o vereador “Cal Baiano” não foge do trabalho pesado, já que na Bahia, junto com a maioria de seus familiares, trabalhou na roça para tirar o sustento da família e por isso, se precisar, um dia ele volta a trabalhar na lavoura da cana de açucare.

GRATIDÃO

“Ao percorrer as ruas dos vários bairros de Andradina, o que tenho a dizer é gratidão.

Gratidão para com todo carinho recebido, ao apoio e confiança dos Andradinenses. Não há palavras para dizer, e gratidão é a palavra mais certa neste momento que senti nesta carreata. Juntos chegamos até aqui e juntos vamos fazer uma Andradina ainda melhor”, disse um emocionado “Cal Baiano”, transbordando de suor e de lagrimas.

Cal Baiano está concorrendo à reeleição com o número 70123

#calbaiano70123

#juntossomosmaisfortes